Dolar ve euro düşüşe geçti! 24 Mart canlı euro ve dolar alış satış ne kadar oldu? 24.03.2020 18:48

24 Mart gün sonu dolar ve euro alış satış ne kadar oldu? Piyasaların ikinci işlem gününde güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler döviz kurları hakkında araştırma yapıyor. Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,45 seviyelerinden alıcı buluyor. Dolar/TL yüzde 2'ye varan değer kaybıyla 6,44 seviyelerine geriledi, BIST 100 endeksi 89.000 puanın üzerini test etti. Peki, 24 Mart canlı dolar ve euro alış satış ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

Dolar ve euro alış satış kurları piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dolar/TL dün, günün ilk yarısında küresel piyasalarda devam eden dolar talebine paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6,6089'u test etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,5612'den tamamladı. İşte 24 Mart canlı dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

BORSA VE ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR GERİLEDİ

Dolar/TL yüzde 2'ye varan değer kaybıyla 6,44 seviyelerine geriledi, BIST 100 endeksi 89.000 puanın üzerini test etti

Ekonomi ve finans piyasalarına yönelik destek adımlarının peşpeşe gelmesinin pozitif etkilediği piyasalarda, hisse senetleri ve altın fiyatı yükseldi, döviz kurları geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıkladığı sınırsız parasal genişleme programı sonrası dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, pay piyasalarında yükselişler yüzde 7'ye yaklaştı. Altının gram fiyatı ise dolar kurundaki gerilemeye karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazandı.

Fed'in dün açıkladığı açık uçlu parasal genişleme kararının ardından bugün Asya borsalarıyla başlayan pozitif hava, Avrupa ve Türkiye'de de karşılık buldu.

BIST 100 endeksi saat 17.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 değer kazanarak 89.000 puanın üzerine çıkarken, dolar kuru yüzde 2'ye yakın düşüşle 6,4450'ye kadar geriledi.

Altının gram fiyatı ise 336 lirayı görmesinin ardından şu dakikalarda 332 lira seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, başta Fed olmak üzere tüm merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için genişlemeci adımlar attığını belirterek, yurt içinde de ekonomi yönetiminin yanı sıra, kamu ve özel bankaların da birbiri ardına açıkladığı destekleme paketlerinin hisse senedi piyasasını pozitif etkilediğini kaydetti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının bundan sonra da piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, dolardaki zayıflamanın piyasalarda risk iştahının artmasını sağladıını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda kısa vadeli yükseliş trendi içinde hareket edebileceğine değinerek, dolar/TL'de ise 6,50'nin altında yeni hedefin 6,42 olacağını söyledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışıyla birlikte ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç, 6,48 ve 6,44 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.