Haberler Video Ekonomi Videoları Çiftçiye gübre desteği yüzde 100 artırıldı! 2 katına çıkan destek Resmi Gazete'de

Çiftçiye gübre desteği yüzde 100 artırıldı! 2 katına çıkan destek Resmi Gazete'de

Çiftçiye gübre desteği yüzde 100 artırıldı! 2 katına çıkan destek Resmi Gazete'de
05.03.2021 09:43
Ana Sayfa 03:07
Borsa güne nasıl başladı? 5...
Ana Sayfa 01:54
Tuzla'da et fabrikası alevlere...
Ana Sayfa 01:03
Şehitlerimizin naaşları...
Ana Sayfa 01:54
Bakan Akar'dan flaş...
Ana Sayfa 01:02
Kahramanmaraş'a şehit ateşi...
Ana Sayfa 01:27
Ankara'ya şehit ateşi düştü!
Ana Sayfa 01:05
Kırıkkale'ye şehit ateşi...
Ana Sayfa 04:10
4 kazada 39 şehit verdik!...
Ana Sayfa 02:58
Şehit Korgeneralin o sözleri...
Ana Sayfa 00:41
Tilki yatak odasından...
Ana Sayfa 01:10
Görgü tanığı yaşananları...
Ana Sayfa 00:55
Tatvan’dan acı haber: 9 şehit....

Çiftçiye gübre desteği yüzde 100 artırıldı! "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak kararla, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri katlanmış oldu.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dekar başına ödenen mazot desteğinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, dekar başına gübre desteği; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 8 TL'den 16 TL'ye, çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünler için 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.

Kararla ayrıca, katı organik-organomineral gübre desteği de dekar başına 10 TL'den 20 TL'ye yükseltildi.

Ekonomi Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ