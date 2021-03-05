Haberler Video Ekonomi Videoları Bakanlık düğmeye bastı! Kuyumculara 'yetki belgesi' geliyor!

Bakanlık düğmeye bastı! Kuyumculara 'yetki belgesi' geliyor!

Bakanlık düğmeye bastı! Kuyumculara 'yetki belgesi' geliyor!
05.03.2021 09:58
Ana Sayfa 01:46
Atatürk'ün daha önce hiç...
Ana Sayfa 02:25
Bakanlık düğmeye bastı!...
Ana Sayfa 01:19
Çiftçiye gübre desteği yüzde...
Ana Sayfa 01:34
Faizsiz ev ve araba müjdesi!...
Ana Sayfa 00:20
Balığın dilinde yetişen...
Ana Sayfa 00:21
Fındık fiyatları ne kadar...
Ana Sayfa 02:31
Gece yarısı nefes kesen...
Ana Sayfa 01:27
Ankara'ya şehit ateşi düştü!
Ana Sayfa 02:58
Şehit Korgeneralin o sözleri...
Ana Sayfa 00:41
Tilki yatak odasından...
Ana Sayfa 00:42
HDP'li Temelli devleti hedef...
Ana Sayfa 07:51
Cougar tipi helikopterlerin...

BDDK'dan yapılan açıklamayla kamuoyuna yansıyan mağduriyetlerin artmasının ardında Ticaret Bakanlığı, kuyum sektörünü düzen altına almak için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, finansal olmayan belirli iş ve mesleklere ilişkin yaptığı düzenleme kapsamına kuyumculuğu da aldı. kuyumculuğun uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla kuyum sektörüne yetki belgesi şartı getiriliyor. Yüksek kazanç vaadi ile para, altın toplayarak mağduriyet oluşturan işletmeler takibe alınacak.


Kuyumcuların kuruluşuna ve faaliyetine ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek yenilenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı birlikte hareket edecek.

Taslakta şu bilgilere yer verildi:

"Kuyumculuk sektörünün kayıt altına alınmasına ilişkin düzenleme yapılması, ülkemizin siyasi, ekonomik ve finansal alanda pek çok olumsuz yansıması olması beklenen "gri liste" yaptırımı ile karşı karşıya kalmaması açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda, kuyum ticaretine yönelik herhangi bir yasal mevzuatın olmaması nedeniyle gerek sektörden gelen geri bildirimler ve kamuoyunun talepleri gerekse Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikâyetleri doğrultusunda başlayan hazırlık çalışmalarımızda, sektörde var olan sorunların giderilmesine ve sektörün mevcut durumunun iyileştirilmesine yönelik detaylı bir inceleme ve analiz yapılmıştır."

SIKINTILAR GİDERİLECEK

Bakanlık, düzenlemenin gerekçesinde uygulamada pek çok sıkıntının bulunduğuna dikkat çekti. Yapılacak düzenlemeyle tüketici memnuniyetinin artırılacağı ifade edildi.

Ekonomi Videoları
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ