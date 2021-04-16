CHP'nin 128 milyar dolar çarpıtması! Dilek Güngör A Haber'de yorumladı

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 128 milyar dolar tutarındaki rezervin akıbetine ilişkin iddialara yanıt verdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, "Geçmişte 17-25 Aralık’taki darbe girişimi sırasında buna benzer şeyleri FETÖ’cüler yapıyordu. Şimdi burada CHP’nin ben bunu gerçekten tek başına organize edip bütün Türkiye’de böyle bir algı oluşturmayı kendi zihinleriyle yaptığını düşünmüyorum" dedi.