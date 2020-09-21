CHP'li İBB'den fahiş Halk Ekmek zammı! İşte zamlı fiyatlar...

21.09.2020 10:31

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir zam daha. Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğe 25 kuruş zam geldi. 0,75 kuruş olan normal ekmekler bugünden itibaren 1 liradan satışa sunulacak.

Göreve geldikten 2 ay sonra İstanbul Halk Ekmek'te ürün bazlı olarak yüzde 40 ila yüzde 50 arası zam yapan CHP'li İBB yönetimi bir zam kararı daha aldı.

BİR ZAM DAHA

Halkın ekmeğine yüzde 33 zam daha yaptı. Buna göre tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi. (SABAH)