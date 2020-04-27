27.04.2020 15:37

Kamu bankalarının Coronavirüs nedeniyle vatandaşların elini rahatlatmak için başlattığı destekten kimler yararlanabilir? Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı. Temel İhtiyaç Desteği olarak da adlandırılan kredi kapsamında, vatandaşlar 10 bin TL'ye varan kredi alabiliyor. Peki, Henüz başvuruda bulunmayan kişiler, 3-7.5-10-5- bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte 10 bin liraya varan desteğin detayları...

3-7.5-10-5- bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorusu kredi başvurusu yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 3 kamu bankasının temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet bankacılığı hesabınıza bakmanız gerekmektedir. Ya da bankalarla iletişime geçerek kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Henüz başvuruda bulunmayan kişiler, 3-7.5-10-5- bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 3 kamu bankası tarafından başlatılan kredi seferberliğiyle ödemelerinde zorlanan vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

VAKIFBANK HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

3 kamu bankasının temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet bankacılığı hesabınıza bakmanız gerekmektedir. Ya da bankalarla iletişime geçerek kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

REKOR BAŞVURU

Destek kredisinin ilk gününden bu yana başvuru saysının yüz binleri geçtiği , vatandaşların 10 bin TL kredi için başvuru yapıp sonucu beklediği bildirildi

SONUÇ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kredi başvurusunun fazla olması nedeniyle değerlendirme süreci uzadı. Kredi başvurusunun başladığı ilk gün olan 1 Nisan 'da müracaatını yapanların sonucu henüz belli olmadı. Hala değerlendirme aşamasında. Kredi başvuru sonucunun ne zaman belli olacağı ise açıklanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde kredi başvurularının sonuçlanması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.

VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU

Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:

"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.

Örnek Sms Metni:

DESTEK 11111111111 3000"

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada , Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılacağına yer verildi.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK

Halkbank tarafından sağlanan kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların ilki gelir şartı. Bu kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olması gerekiyor. Kredi müşterilerin sağlık, kira, fatura, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri temel ihtiyaçlarını sağlamak için veriliyor. Bu kapsamda bu kredi özelliklerinden yararlanacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar kredi kullanım limiti veriliyor.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek. Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altında olanlar başvurabilecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hanehalkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

YÜZDE 85'İNE HAZİNE GARANTİSİ

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek. Vatandaşa kullandırılan bu kredilerin dönmemesi durumunda yüzde 85'ini Fon ödeyecek. Bankalar talepleri topladıktan sonra uygun olarak değerlendirilenleri hızlı bir şekilde hesaplara yatırılacak.

GERİ ÖDEME TABLOSU

10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU