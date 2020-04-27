27.04.2020 13:48

1000 TL korona nakdi desteği almak isteyen vatandaşlar, e Devlet kapısı üzerinden TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapabiliyordu. Cumartesi ve Pazar günü ise tüm vatandaşlar başvuru yapabiliyor. Bu anlamda pandemi sosyal destek ön başvuru ekranı tüm vatandaşlar için açıldı. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başvurular hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden yapıp takip edebilecek.

1000 TL korona nakit desteği almak isteyenler müjde geldi. Bu anlamda TC kimlik numarasının son hanesine göre gününde pandemi sosyal destek başvurusu yapamayan vatandaşlar için başvuru ekranı bugün açıldı. Cumartesi ve Pazar günlerinde hafta için başvurusunu yapamayanların sosyal destek başvurusu alınacak. TC kimlik no ile başvuru ekranı haberimizin detayında yer almaktadır. 1000 TL sosyal yardım parası başvurunu tamamlamış olan yüz binlerce kişi başvuru sonuçlarının açıklanacağı günü beklemeye başladı. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları için bekleyiş sürerken başvurular alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

HERKES İÇİN BAŞVURU EKRANI AÇILDI

E Devlet tarafından yapılan açıklamada "Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu duyuru sonrası pandemi sosyal destek başvuru sayfası herkes için açıldı. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki linke gitmesi gerekmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA yazan kısma tıklayıp e Devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra belirtilen adımları takip edin ve 1000 TL sosyal destek başvurunuzu yapın.

KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

3. FAZ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI

İşte Bakan Selçuk'un 1000 TL sosyal yardım parasına ilişkin açıklamaları...

İlk baştan itibaren pandemi sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında çok kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı oluşturduk. Bu sosyal koruma kalkanı da bizim için 3 ana başlık altında dağılmıştı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, ikincisi sosyal hizmetlerde aldığımız önlemler, üçüncüsü ise sosyal yardımlardı.

Sosyal yardımları da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Bakan Berat Albayrak ile beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde 3 faz altında topladık. Bu üç fazdan ilkine 2,1 milyon aileye 1000'er TL destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımları alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde. Biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerini de bu hafta içerisinde yine tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca pazartesiden itibaren kabine sürecinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-Devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık.

E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?

Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.

Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.