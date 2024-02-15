Borsada gong BOR ŞEKER (BORSK) için çaldı!

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Bor Şeker'i Borsa İstanbul'da görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Halka arz, şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak yatırım yapmalarını sağlayan önemli bir finansman yoludur." dedi.

Kurulduğu günden itibaren sürdürülebilir büyümeyi hedefleyerek gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla Türkiye'nin şeker üretiminde öncü ve köklü şirketlerden biri olan Bor Şeker AŞ halka arz edildi.

Bor Şeker'in halka arz edilen payları bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile BORSK koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

7-8-9 Şubat 2024 tarihlerinde Gedik Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilen Bor Şeker'in halk arz işleminde 2,6 milyon yatırımcıdan, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 katı talep geldi. Sabit fiyat talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilen halka arz işlemi sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 29,17 oldu.

Bor Şeker'in halka arz edilen 70 milyon lira nominal değerli paylarının yüzde 59,1'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 0,9'u ise çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara tahsis edildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında, Bor Şeker'in 40 yılı aşkın tecrübesi ve bilgi birikimiyle sektörde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şirket, halka arzı ve bugün borsada işlem görmeye başlamasıyla bu değerli birikimini finansmanla birleştirerek bir yandan öz sermaye yapısını güçlendirecek, diğer yandan kurumsal kimliğini daha da pekiştirecektir. Bor Şeker'i Borsa İstanbul'da görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Halka arz, şirketlerin öz kaynaklarını kullanarak yatırım yapmalarını sağlayan önemli bir finansman yoludur. Bu yol, şirketlerimizin yeni yatırımlar gerçekleştirmesine ve öz sermayelerini güçlendirmesine imkan sağlamaktadır. Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayan Bor Şeker'in halka arzında emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bor Şeker'e Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

- "Yatırımcılar Bor Şeker'in başarı hikayesinin bir parçası oldu"

Bor Şeker AŞ Üst Yöneticisi Emir Dişli, Bor Şeker'in ülke topraklarının en önemli değerlerinden pancarı şekere dönüştürürken gübre üretimi de yaparak tarımsal faaliyetlere ve çiftçilere güç katmaya devam edeceğini söyledi.

Dişli, "Bor Şeker, gerçekleştirilen halka arz işlemiyle 'tarım, gıda ve sanayi konusunda dünya çapında bir Türk markası olma' vizyonuna yönelik çalışmalarına daha güçlü bir şekilde devam edecek. Yatırımcılar Bor Şeker'in başarı hikayesinin bir parçası oldu. Türkiye'nin kadim çiftçilik ve üretim deneyimine kıymetli katkılar sunan yerli ve milli markası Bor Şeker'in güzide başarı hikayesinin bir parçası oldukları için yatırımcılara teşekkür ederiz." diye konuştu.

- "Bor Şeker'in 1,8 milyar lira değerindeki halka arzına liderlik etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz"

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar da Bor Şeker gibi yatırımı ve gelişimi odağına alan, Anadolu başta olmak üzere tüm Türkiye'de istihdam sağlayan ve büyüyen kaliteli yeni şirketleri borsaya kazandırmak için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu kapsamda Niğde'deki üretim tesisinde şeker üretimiyle bulunduğu bölgenin önde gelen, bilinirliği yüksek kuruluşlarından biri olan Bor Şeker'in 1,8 milyar lira değerindeki halka arzına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'nin 2023-2024 şeker kotasının yüzde 2,5'ine sahip Bor Şeker'in yaklaşık yüzde 29'luk kısmını halka açmasıyla Borsa İstanbul'a değer katacağından kuşkumuz yok. Yatırımcılardan gelen yüksek talep şirkete verilen değeri gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. Bor Şeker'in söz konusu gelirlerle kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere gösteriyor. Halka arz sürecinde Gedik Yatırım'ı tercih ettikleri için başta Emir Haktan Dişli olmak üzere tüm Bor Şeker yönetimine teşekkür ediyor, büyüme yolculuklarına eşlik etmekten gurur duyuyoruz."

- Halka arzla stratejik hedefler gerçekleştirilecek

Verilen bilgiye göre, Bor Şeker, paylarının halka arzıyla stratejik hedeflerini sermaye piyasası paydaşlarıyla güçlendirecek.

Günlük 5 bin 500 ton pancar işleme kapasitesiyle Türk tarım ve üretim sektörüne katkı sağlayan Bor Şeker, halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50'sini belirlediği stratejik alanlarda yatırıma yönlendirecek, bu sayede yerel ve uluslararası pazarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü daha da pekiştirecek.

Şirket, üretimde ve enerjide verimlilik artışı sağlayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sunduğu katkıyı bir üst seviyeye taşıyacak. Güneş enerjisi santrali yatırımıyla enerji maliyetlerinden tasarruf ve net sıfır karbon hedefine katkı sağlanacak. Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları sayesinde üretim yetkinlikleri ve kalite standartları geliştirilecek ve sürdürülebilir tarım faaliyetlerine hız kazandırılacak. 13 çeşit sıvı gübre üretimi gerçekleştiren Sıvı Gübre Tesisi'nde kompoze katı gübre üretimi gerçekleştirilecek. Böylece tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere kaliteli ve uygun maliyetlerde gübre sunularak karlılık artışı sağlanacak.

Halka arz işleminden elde ettiği gelirin yüzde 45'ini işletme sermayesi için kullanarak şirketin finansal ve operasyonel sürdürülebilirliğini daha da güçlendirecek olan Şirket, çiftçilere yapılan avans ödemelerinde halka arz gelirlerinin yüzde 45'ine kadar olan kısmını kullanarak yerli çiftçi ve yerli üretim faaliyetlerine güçlü bir destek sunmaya devam edecek.

Halka arz gelirlerinin yüzde 5'i AR-GE faaliyetlerine ayrılarak Türk tarımının yenilikçi gücüne katkı sunulacak. Şeker üretim fabrikalarının yan ürünü olan melasın şirket ve ülke ekonomisine katkısını yükseltebilmek için kullanım alanlarının artırılması ve farklı maddelerin üretilmesi konusunda AR-GE çalışmaları güçlendirilecek. Pilot tesislerde üretim yapılarak kitlesel üretime geçilebilmesi için çalışmalar yapılacak.