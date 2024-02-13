Başkan Erdoğan'dan BAE'de uluslararası yatırım şirketleri ve emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü

Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de temaslarını sürdürüyor.

BARZANİ'Yİ KABUL ETTİ

Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, zirvedeki hitabının ardından Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Başkan Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

ULUSLARARASI YATIRIM ŞİRKETLERİ VE EMİRLİK AİLELERİNE AİT ŞİRKETLERİN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dubai'de, uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.



Başkan Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdoğan, uluslararası yatırım şirketleri ile Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

5 YILDA 60 MİLYAR DOLAR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacmini gelecek 5 yılda, 50 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Erdoğan, Dubai'de BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi dolayısıyla Dubai'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirveye kendilerini onur konuğu olarak davet eden BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'a teşekkür eden Erdoğan, Türkiye-BAE ilişkilerinin son 3 yılda atılan adımlarla çok büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 3 yılda ticaretten finansa, gümrükten enerjiye, çevreden bankacılığa pek çok alanda imzalanan 40'ın üzerinde anlaşma ile ilişkilerin ahdi zeminini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu adımlarla aynı zamanda özel sektör temsilcileri için yeni imkanlar ve kolaylıklar sağladıklarını kaydetti.

Temmuz ayındaki ziyaretleri sırasında duyurdukları konsey mekanizması ile ilişkileri "Stratejik Ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli mevkidaşım Şeyh Muhammed Bin Zayid ile başkanlık edeceğimiz konseyin ilk toplantısını inşallah önümüzdeki aylarda ülkemizde gerçekleştireceğiz. Emirliklerdeki kardeşlerimizle de attığımız bu adımların sonuçlarını yatırım ve ticaret alanlarında görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 112'lik artışla 20 milyar doları aşmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağımız olma vasfı böylece perçinlenmiştir. Bugün Türkiye'de çeşitli sektörlerde 600'e yakın Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Emirliklerde ise bin civarında Türk sermayeli şirket bulunuyor. Ülkelerimizin potansiyelini, ekonomilerimizin niteliğini ve iş adamlarımızın dinamizmini göz önünde bulundurduğumuzda, çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kardeşim Şeyh Muhammed ile önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda devlet adamları olarak sizin önünüzü açmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti getirme kararının, bu iradenin yansıması olduğuna işaret eden Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyadaki yatırım faaliyetlerine baktığımızda, ülkemize yönelebilecek önemli bir potansiyel bulunduğunu görüyoruz. Emirliklerden gelecek yatırımcılara her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu burada özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, büyükelçilik ve başkonsolosluğun, diğer kurum ve kuruluşların kapılarının, yatırımcılara daima açık olduğunu da vurguladı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Onur konuğu olarak katılacak!



Başkan Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

GÜNDEM GAZZE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile Dubai'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin, bölgesel ve küresel konuların, İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı vurgulanan açıklamada, Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyarak, Türkiye'nin tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadeleye devam edeceğini söylediği kaydedildi.