Borsa İstanbul rekorla açıldı: BIST 100 12.924 puanda

Borsa İstanbul rekorla açıldı: BIST 100 12.924 puandaBorsa İstanbul rekorla açıldı: BIST 100 12.924 puandaGiriş Tarihi: 23 Ocak 2026 12:38 Borsa İstanbul güne rekorla başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,57 yükselişle 12.924 puana çıkarak yeni zirvesini gördü.