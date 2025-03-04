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Borsa günü kırmızıda kapattı!
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Borsa günü kırmızıda kapattı!

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 19:01 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 19:01

Küresel piyasalardaki çalkantılar Borsa İstanbul’u da etkiledi. İşte BİST 100 endeksi son durum ve 4 Mart 2025 tarihli borsa kapanış rakamları...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,07 puan azalarak 9.898,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 9,16 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,91 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.859,58 puanı, en yüksek 9.958,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 9.898,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,91 puan ve yüzde 0,01 kazançla 11.122,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının ons fiyatı 2 bin 906 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 906 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 yükselişle 3 milyon 470 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi de yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3756 lira, satışta 36,5214 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3842 lira, satışta 36,5300 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 70,1 dolardan işlem görüyor.

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