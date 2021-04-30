RAMAZAN İMSAKİYE
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Borcu olanlara müthiş haber! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ertelendi mi?

Borcu olanlara müthiş haber! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ertelendi mi?
30.04.2021 14:42
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Borcu olanlara müthiş haber! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ertelendi mi? Tüm Türkiye 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulacak tam kapanma süreci içerisine girdi. Bu süreçte vatandaşlar tarafından ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin yanı sıra kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak edilenler arasında yerini aldı. Öte yandan, Halbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri hakkında bankadan erteleme açıklaması geldi. Peki Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Tam kapanma sürecinde İhtiyaç, Konut ve Taşıt kredisi taksitleri ertelenecek mi? İşte detaylar!


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