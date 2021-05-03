Tam kapanma sonrası otomotiv sektöründe dev hazırlık: 2 haftada 1 aylık oto satılacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma kararı mayısa damga vuracak. Otomotiv sektörü, kapalı günlerdeki kaybı son iki haftada telafi etmenin planlarını yapıyor. Tahminlere göre iki haftada yaklaşık 60 bin araç satılacak. Mayıs sonunda yoğun bir tempo bekleyen firmalar, şimdiden hazırlıklara başladı.

Mayıs ise ilginç bir ay olarak tarihe geçecek. Pandemi nedeniyle alınan 17 günlük tam kapanma kararı mayısa damga vuracak. Otomotiv sektörü, kapalı günlerdeki kaybı son iki haftada telafi etmenin planlarını yapıyor. Tahminlere göre mayısın son iki haftasında yaklaşık 60 bin adet araç satışı gerçekleşecek. Mayıs sonunda yoğun bir tempo bekleyen firmalar, şimdiden hazırlıklara başladı. Honda Türkiye Otomobil Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Akman, dört haftalık mayıs ayını iki haftaya sığdırmaya çalışacaklarını söyledi. Otomotiv sektörü için çok yoğun bir mayıs sonu yaşanacağını ifade eden Akman, şöyle konuştu: "Tabii bu arada sektörün pandemi ile birlikte dijtal tedbirlere hızlı adaptasyonu, 17 günlük kapanma sırasında da çalışmaların nispeten devam edebileceğini gösteriyor. Müşteri-bayi ilişkisindeki dijital bağlar, sınırlı adetlerde satış getirecektir. Tabii bu satışlar kontrat bağlantısından öteye gidemeyecektir. Çünkü plaka işlemleri mümkün olmayacak. Son iki haftada sektörün gaza basması ile birlikte satışların 60 bin adede kadar çıkma potansiyeli bulunuyor."

TAM KAPANMADA SATIŞA DEVAM

Audi Türkiye'nin görüntülü satış hizmeti olan ve tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınıyla birlikte daha da tercih edilir hale gelen AUDIRECT, tam kapanma süresince ek satış temsilcileriyle hizmet verecek. Tam kapanma kararı öncesi, Audi showroomlarında görüşmeler gerçekleştiren ve işlemleri bekleyen veya kapanma tarihleri arasına görüşme randevusu verilen müşterilere de AUDIRECT aracılığıyla ulaşılacak. Böylece satın alma süreçleri aksatılmadan devam edecek.





SABİT FİYATLI ÖN REZERVASYON

Doğan Trend Otomotiv, tam kapanma döneminde temsil ettiği otomobil ve motosiklet markaları için "sabit fiyatlı ön rezervasyon" uygulaması başlattı. Sabah'ın haberine göre, bu uygulama kapsamında müşteriler, Suzuki markalı otomobiller için 5 bin TL ve Vespa, Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi, KYMCO motosikletler için 2 bin TL rezervasyon bedeli ödüyor ve tam kapanma sonrası fiyat değişmeden aracı teslim alabiliyor.