Bankalardan borcu olanlara büyük avantaj! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ertelendi mi? Halkbank, Ziraat, Akbank duyurdu...

HALKBANK KREDİ TAKSİTLERİ 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021'e kadar ertelendi. Başkan Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "Salgının olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz. TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir." diye konuştu.