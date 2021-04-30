Bankalardan borcu olanlara büyük avantaj! İhtiyaç, taşıt ve konut kredileri ertelendi mi? Halkbank, Ziraat, Akbank duyurdu...
Tüm Türkiye dünden itibaren 17 gün sürecek tam kapanma süreci içerisine girdi. Bu süreçte vatandaşlar tarafından ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin yanı sıra kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak edilerek gündeme geldi. Bilindiği üzere tam kapanma sürecinde alınan karara göre, elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri ertelendi. Vatandaşlar kredi borçları için de bankalar tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Tam kapanma sürecinde İhtiyaç, Konut ve Taşıt kredisi taksitleri ertelenecek mi? İşte detaylar!
Tüm Türkiye 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulacak tam kapanma süreci içerisine girdi. Bu süreçte vatandaşlar tarafından ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinin yanı sıra kredi kartı borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak edilenler arasında yerini aldı. Öte yandan, Halbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri hakkında bankadan erteleme açıklaması geldi. Peki Kredi ve kredi kartı borçları ertelendi mi? Tam kapanma sürecinde İhtiyaç, Konut ve Taşıt kredisi taksitleri ertelenecek mi? İşte detaylar!
29 NİSAN'DA BAŞLAYAN TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR?
26 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren tam gün sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak. Yasak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek.
HALKBANK KREDİ TAKSİTLERİ 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ
TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz 2021'e kadar ertelendi. Başkan Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "Salgının olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz. TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz'a kadar erteliyoruz. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir." diye konuştu.