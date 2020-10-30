BIST 100 endeksi son işlem gününe düşüşle başladı | 30 Ekim 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

Son dönemde karışık bir grafik çizen BIST 100 endeksi, Cumhuriyet Bayramı'nın ardından ilk açılışa düşüşle başladı. Haftanın son işlem gününe yüzde 1,36 düşüşle başlayan endeks, 1.111.70 puandan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 1.36 düşüşle 1,111.70 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.44, BIST Mali Endeks yüzde 1.66, BIST Hizmetler Endeksi 1.29 eksideydi. Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda enflasyonu yukarı yönlü güncellemesi ve jeopolitik gelişmelerle yeni tarihi yüksek düzeylere tırmanan dövizler, haftanın son işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı.

TCMB, BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda bugün gecelik fonlama sağlamayacak. Her sabah saat 09:00'da BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda aynı gün sağlayacağı tutarı açıklayan TCMB, bugün bu tutarı "sıfır" olarak belirtti.





Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.2713 lira ve en yüksek 8.3358 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,

- euro en düşük 9.6423 lira ve en yüksek 9.7457 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.7049 lira ve en yüksek 10.7850 lirayı gördükten sonra 10.72 – 10.73 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.16680 - 1.16945 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.16828 düzeyindeydi.

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın (TSKB) günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının karışık bir gelişme izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

- Covid-19 vaka sayılarındaki artışa karşın diğer gelişmeler bazı finansal varlıkları dün destekledi.

- ABD Başkanı Donald Trump tekrar seçilmesi durumunda çok büyük bir mali destek paketi çıkarılacağını söylerken, dünkü toplantısı sonrasında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Aralık toplantısında ilave parasal destek açıklayacağı mesajını verdi.

- Önceki gün sabah Japon Merkez Bankası (BoJ) da mevcut duruşunu korurken, büyüme ve enflasyon beklentilerini aşağı çekmişti.

- Bununla birlikte, dün ABD ve Avrupa tarafında açıklanan rakamlar beklentilerden güçlü geldi. Bu dinamiklerle dün, hisse senetlerinde ayrışma gözlenirken, MSCI dünya ve gelişmekte olan ekonomiler endeksleri zayıf seyretti.

- Güvenli limanlara olan talep bir miktar hız keserken, ECB'nin verdiği mesaj euroyu zayıflattı.

- Yurtiçinde dün piyasalar tatilken, TL küresel eğilimlerle uyumlu hareket etti. TL, euro karşısında yüzde 0.2 değer kazansa da dolar karşısında yüzde 0.4 geriledi.

- Tatil öncesindeki 2020 IV. Enflasyon Raporu'nda TCMB ilave sıkılaştırıcı adım atabileceğinin işaretini verirken, bu sabah Borsa İstanbul'da gecelik fonlama sağlamaya son verdi.

- Söz konusu kanaldan en son 10 milyar TL fonlama gerçekleştirirken, söz konusu tutarın geç likidite penceresinden sağlanabileceği görülüyor.

- Yeni güne küresel piyasalar Asya'daki şirket bilançolarındaki beklentilerin altında sonuçlarla zayıf bir başlangıç yaptı.

- Küresel piyasalarda gün içinde salgın ve salgını sınırlamak üzere atılacak adımlarla ilgili haberlerin yanında Euro Bölgesi Ekim ayı öncü enflasyonu, üçüncü çeyrek büyüme verileri ve ABD Eylül ayı temel enflasyon göstergeleri takip edilecek.

- Yurtiçinde ise TÜİK Eylül ayı dış ticaret istatistiklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) 2021 yılı borçlanma programını açıklayacak.

- ECB mevcut para politikası duruşunu korurken, Aralık toplantısında faiz artırımına gideceği mesajı verdi.

- ECB beklentiler dahilinde politika faizini sabit tutarken, varlık alımlarında mevcut programlar dahilinde devam edileceğini açıkladı.

- Toplantı sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde ekonominin beklenenden daha hızlı ivme kaybettiğini söyledi. Ayrıca Lagarde Aralık toplantısı için tüm araçların gözden geçirileceğini söyleyerek ilave parasal genişleme sinyali verdi.