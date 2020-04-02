Benzin ve motorin fiyatlarında indirim devam edecek mi? EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarını değerlendirdi! 02.04.2020 13:39

Benzinde indirim haberleri peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında bir değişiklik olması beklenmiyor. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını giderek açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı A Para'da Enerji Hattı programında değerlendirdi. İşte EPGİS Başkanı petrole dair açıklamaları...





Benzin fiyatları petroldeki düşüşle birlikte gerilemeye devam ediyor. Benzinin 14 kuruş daha ucuzlaması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında indirim furyası devam ediyor.

İşte illere göre yeni benzin fiyatları:





Adana



Eski fiyat: 5.24 lira



Yeni fiyat: 5.10 lira



Adıyaman



Eski fiyat: 5.25 lira



Yeni fiyat: 5.11 lira

Afyon



Eski fiyat: 5.25 lira



Yeni fiyat: 5.11 lira



Ağrı



Eski fiyat: 5.33 lira



Yeni fiyat: 5.19 lira





Aksaray



Eski fiyat: 5.26 lira



Yeni fiyat: 5.12 lira



Amasya



Eski fiyat: 5.26 lira



Yeni fiyat: 5.12 lira

Ankara



Eski fiyat: 5.20 lira



Yeni fiyat: 5.06 lira



Antalya



Eski fiyat: 5.28 lira



Yeni fiyat: 5.14 lira





Aydın



Eski fiyat: 5.22 lira



Yeni fiyat: 5.08 lira



Balıkesir



Eski fiyat: 5.23 lira



Yeni fiyat: 5.09 lira

Bartın



Eski fiyat: 5.17 lira



Yeni fiyat: 5.03 lira



Batman



Eski fiyat: 5.34 lira



Yeni fiyat: 5.20 lira





Bilecik



Eski fiyat: 5.15 lira



Yeni fiyat: 5.01 lira



Bolu



Eski fiyat: 5.15 lira



Yeni fiyat: 5.01 lira

Burdur



Eski fiyat: 5.29 lira



Yeni fiyat: 5.15 lira



Bursa



Eski fiyat: 5.16 lira



Yeni fiyat: 5.02 lira





Çanakkale



Eski fiyat: 5.24 lira



Yeni fiyat: 5.10 lira



Çankırı



Eski fiyat: 5,20 lira



Yeni fiyat: 5.06 lira

Çorum



Eski fiyat: 5.26 lira



Yeni fiyat: 5.12 lira



Denizli



Eski fiyat: 5.24 lira



Yeni fiyat: 5.10 lira





Diyarbakır



Eski fiyat: 5.22 lira



Yeni fiyat: 5.19 lira



Düzce



Eski fiyat: 5.14 lira



Yeni fiyat: 5 lira

Edirne



Eski fiyat: 5.12 lira



Yeni fiyat: 4.98 lira



Elazığ



Eski fiyat: 5.37 lira



Yeni fiyat: 5.23 lira





Erzincan



Eski fiyat: 5.30 lira



Yeni fiyat: 5.16 lira



Erzurum



Eski fiyat: 5.31 lira



Yeni fiyat: 5.17 lira

Eskişehir



Eski fiyat: 5.15 lira



Yeni fiyat: 5.01 lira



Gaziantep



Eski fiyat: 5.22 lira



Yeni fiyat: 5.08 lira





Giresun



Eski fiyat: 5.28 lira



Yeni fiyat: 5.14 lira



Hatay



Eski fiyat: 5.23 lira



Yeni fiyat: 5.09 lira

Isparta



Eski fiyat: 5.30 lira



Yeni fiyat: 5.16 lira



İstanbul



Eski fiyat: 5.06 lira



Yeni fiyat: 4.92 lira