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Benzin ve motorin fiyatlarında indirim devam edecek mi? EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarını değerlendirdi!

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim devam edecek mi? EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarını değerlendirdi!

02.04.2020 13:39

Benzinde indirim haberleri peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında bir değişiklik olması beklenmiyor. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını giderek açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı A Para'da Enerji Hattı programında değerlendirdi. İşte EPGİS Başkanı petrole dair açıklamaları...




Benzin fiyatları petroldeki düşüşle birlikte gerilemeye devam ediyor. Benzinin 14 kuruş daha ucuzlaması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında indirim furyası devam ediyor.

İşte illere göre yeni benzin fiyatları:



Adana

Eski fiyat: 5.24 lira

Yeni fiyat: 5.10 lira

Adıyaman

Eski fiyat: 5.25 lira

Yeni fiyat: 5.11 lira

Afyon

Eski fiyat: 5.25 lira

Yeni fiyat: 5.11 lira

Ağrı

Eski fiyat: 5.33 lira

Yeni fiyat: 5.19 lira



Aksaray

Eski fiyat: 5.26 lira

Yeni fiyat: 5.12 lira

Amasya

Eski fiyat: 5.26 lira

Yeni fiyat: 5.12 lira

Ankara

Eski fiyat: 5.20 lira

Yeni fiyat: 5.06 lira

Antalya

Eski fiyat: 5.28 lira

Yeni fiyat: 5.14 lira



Aydın

Eski fiyat: 5.22 lira

Yeni fiyat: 5.08 lira

Balıkesir

Eski fiyat: 5.23 lira

Yeni fiyat: 5.09 lira

Bartın

Eski fiyat: 5.17 lira

Yeni fiyat: 5.03 lira

Batman

Eski fiyat: 5.34 lira

Yeni fiyat: 5.20 lira



Bilecik

Eski fiyat: 5.15 lira

Yeni fiyat: 5.01 lira

Bolu

Eski fiyat: 5.15 lira

Yeni fiyat: 5.01 lira

Burdur

Eski fiyat: 5.29 lira

Yeni fiyat: 5.15 lira

Bursa

Eski fiyat: 5.16 lira

Yeni fiyat: 5.02 lira



Çanakkale

Eski fiyat: 5.24 lira

Yeni fiyat: 5.10 lira

Çankırı

Eski fiyat: 5,20 lira

Yeni fiyat: 5.06 lira

Çorum

Eski fiyat: 5.26 lira

Yeni fiyat: 5.12 lira

Denizli

Eski fiyat: 5.24 lira

Yeni fiyat: 5.10 lira



Diyarbakır

Eski fiyat: 5.22 lira

Yeni fiyat: 5.19 lira

Düzce

Eski fiyat: 5.14 lira

Yeni fiyat: 5 lira

Edirne

Eski fiyat: 5.12 lira

Yeni fiyat: 4.98 lira

Elazığ

Eski fiyat: 5.37 lira

Yeni fiyat: 5.23 lira



Erzincan

Eski fiyat: 5.30 lira

Yeni fiyat: 5.16 lira

Erzurum

Eski fiyat: 5.31 lira

Yeni fiyat: 5.17 lira

Eskişehir

Eski fiyat: 5.15 lira

Yeni fiyat: 5.01 lira

Gaziantep

Eski fiyat: 5.22 lira

Yeni fiyat: 5.08 lira



Giresun

Eski fiyat: 5.28 lira

Yeni fiyat: 5.14 lira

Hatay

Eski fiyat: 5.23 lira

Yeni fiyat: 5.09 lira

Isparta

Eski fiyat: 5.30 lira

Yeni fiyat: 5.16 lira

İstanbul

Eski fiyat: 5.06 lira

Yeni fiyat: 4.92 lira

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