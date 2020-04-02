Benzin ve motorin fiyatlarında indirim devam edecek mi? EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarını değerlendirdi!

Benzinde indirim haberleri peş peşe geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinde 14 kuruş indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarında bir değişiklik olması beklenmiyor. Benzin, ezeli rakibi motorinle arasını giderek açıyor. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 195 dolardan, 170 dolara kadar düştü. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı A Para'da Enerji Hattı programında değerlendirdi. İşte EPGİS Başkanı petrole dair açıklamaları...
Benzin fiyatları petroldeki düşüşle birlikte gerilemeye devam ediyor. Benzinin 14 kuruş daha ucuzlaması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzin fiyatlarında indirim furyası devam ediyor.
İşte illere göre yeni benzin fiyatları:
Adana
Eski fiyat: 5.24 lira
Yeni fiyat: 5.10 lira
Adıyaman
Eski fiyat: 5.25 lira
Yeni fiyat: 5.11 lira
Afyon
Eski fiyat: 5.25 lira
Yeni fiyat: 5.11 lira
Ağrı
Eski fiyat: 5.33 lira
Yeni fiyat: 5.19 lira
Aksaray
Eski fiyat: 5.26 lira
Yeni fiyat: 5.12 lira
Amasya
Eski fiyat: 5.26 lira
Yeni fiyat: 5.12 lira
Ankara
Eski fiyat: 5.20 lira
Yeni fiyat: 5.06 lira
Antalya
Eski fiyat: 5.28 lira
Yeni fiyat: 5.14 lira
Aydın
Eski fiyat: 5.22 lira
Yeni fiyat: 5.08 lira
Balıkesir
Eski fiyat: 5.23 lira
Yeni fiyat: 5.09 lira
Bartın
Eski fiyat: 5.17 lira
Yeni fiyat: 5.03 lira
Batman
Eski fiyat: 5.34 lira
Yeni fiyat: 5.20 lira
Bilecik
Eski fiyat: 5.15 lira
Yeni fiyat: 5.01 lira
Bolu
Eski fiyat: 5.15 lira
Yeni fiyat: 5.01 lira
Burdur
Eski fiyat: 5.29 lira
Yeni fiyat: 5.15 lira
Bursa
Eski fiyat: 5.16 lira
Yeni fiyat: 5.02 lira
Çanakkale
Eski fiyat: 5.24 lira
Yeni fiyat: 5.10 lira
Çankırı
Eski fiyat: 5,20 lira
Yeni fiyat: 5.06 lira
Çorum
Eski fiyat: 5.26 lira
Yeni fiyat: 5.12 lira
Denizli
Eski fiyat: 5.24 lira
Yeni fiyat: 5.10 lira
Diyarbakır
Eski fiyat: 5.22 lira
Yeni fiyat: 5.19 lira
Düzce
Eski fiyat: 5.14 lira
Yeni fiyat: 5 lira
Edirne
Eski fiyat: 5.12 lira
Yeni fiyat: 4.98 lira
Elazığ
Eski fiyat: 5.37 lira
Yeni fiyat: 5.23 lira
Erzincan
Eski fiyat: 5.30 lira
Yeni fiyat: 5.16 lira
Erzurum
Eski fiyat: 5.31 lira
Yeni fiyat: 5.17 lira
Eskişehir
Eski fiyat: 5.15 lira
Yeni fiyat: 5.01 lira
Gaziantep
Eski fiyat: 5.22 lira
Yeni fiyat: 5.08 lira
Giresun
Eski fiyat: 5.28 lira
Yeni fiyat: 5.14 lira
Hatay
Eski fiyat: 5.23 lira
Yeni fiyat: 5.09 lira
Isparta
Eski fiyat: 5.30 lira
Yeni fiyat: 5.16 lira
İstanbul
Eski fiyat: 5.06 lira
Yeni fiyat: 4.92 lira
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