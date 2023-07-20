Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü ve milyon dolarlık anlaşma imzalandı!

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi. İki lider, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurulmasına karar verdi.





Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii ve yapay zeka alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirileceği bildirildi.





TOGG GÜZEL HEDIYE

Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a, "Pamukkale beyazı" renkte bir TOGG hediye etti. Sürücü koltuğuna oturan Al Nahyan, Erdoğan ile Abu Dabi'nin caddelerini gezdi.





Başkan Erdoğan 3 gün süren Körfez turunu dün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tamamladı. Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Türkiye ile BAE, toplam 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşmaya imza attı. Başkan Erdoğan, BAE ile imzalanan ortak mutabakat metnine yönelik, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız.

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 50.7 milyar dolarlık anlaşmalara ilişkin "İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor" diye konuştu.





BİZE GÜÇ KATAR

Başkan Erdoğan, Katar ziyaretini değerlendirdi. "Görüşmelerimiz gayet iyi geçti" dedi. Yayınlanan bildiride "Türkiye- Katar ilişkileri, 1973'den itibaren stratejik ortaklık aşamasına gelene kadar niteliksel bir dönüşüm geçirmiştir" denildi.

Al Sani, Erdoğan'a, Katar'da yapılan 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

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