Bankalar kapışıyor Emekliler kazanıyor! Tek imzayla 2 bin 500 lira ek ödeme alma imkanı! Anında hesaba yatıyor

Bankalar kapışıyor Emekliler kazanıyor! Tek imzayla 2 bin 500 lira ek ödeme alma imkanı! Emekli maaşı alanlara müjde niteliğinde ilerlemeler ortaya geldi. Buna göre emekli vatandaşlara bankalar doğrultusundan maaşlarını kendi bankalarını taşıma ve belirli bir vakit o bankadan maaş alacaklarına söz veren emeklilere promosyon ödemesi yapılacak. Emekliler ilk promosyonlarını 2017 senesinin Mart ayında aldılar. Bu dönemde ilk promosyonu 2017 senesinde alan emekliler ikinci promosyonlarını da geride bıraktığımız sene almışlardı. Daha sonra 2018 senesinde alanlar bu sene 2019 senesinde alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak. Yeni promosyon amacıyla emeklilerin bankaya gidip 3 sene geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.

Emekli maaşı alanlara müjde geldi. Buna göre bankalar doğrultusundan emekli vatandaşlara maaşlarını kendi bankalarına taşımaları karşılığında promosyon ödemesi yapılacak. Bu bağlamda emekli vatandaşlara 2 bin 500 ek ödeme olanağı gelecek. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. Peki, hangi banka kaç TL, ne kadar promosyon veriyor? İşte banka emekli promosyon ücretleri 2021..

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli vatandaşlar tercih ettikleri bankalar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir.

TEB'DEN 2 BİN 500 LİRA EK ÖDEME

Türk Ekonomi Bankası tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara promosyon kapsmaında 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme yapılacak. 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası T.A.Ş. unvanıyla kurulan ve 1982 yılında Çolakoğlu Grubu tarafından satın alınana kadar yerel bir banka olarak faaliyet gösteren Türk Ekonomi Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi olup emekli maaşını TEB bankası aracılığıyla almak isteyen müşterilerine yüksek tutarlarda promosyon ödemesi yapacak.

TEB tarafından maaş taşıma promosyonu olarak bin lirayı bulan ek ödeme yapılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatını verilmesi gerektiği ifade edilirken emekliler TEB'e kazandıracağı her bir emekli için 150 TL toplamda 1500 TL daha ek ödeme alabilecek. Bu bağlamda TEB tarafından emekli maaşı alanlara 2 bin 500 liraya kadar ek ödeme alabilecektir.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI

Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek şart olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti.

Bazı bankalar, ek mamüller kullanılması ya da birtakım şartlara uyulması durumunda promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi ehemmiyet taşıyor.

BANKA EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ 2021 NE KADAR?

AKBANK: 30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira. DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını çağrı edenlere de her bir dostu amacıyla 150 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Hem de ay sonuna kadar kredi kartı amacıyla başvuranlara market ve sıhhat harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.