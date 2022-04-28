Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor. Konut ya da taşıt kredisi fark etmiyor. Bankadan kredi aldıktan sonra yaşam sigortası parasını geri alabilirsiniz. Nasıl mı? Vatandaşlar banka şubelerine giderek kredi çekmek amacıyla belgeler imzalıyor fakat belgeyi çeşitli incelemediği amacıyla hayat sigortası yaptırdığını fark etmiyor. Aylar ya da seneler işlemiş olsa bile bu sigortadaki parayı geri çekmeniz mümkün. Yalnızca müracaat yapmanız yeterli. Başvurular da e-Devlet üzerinden alınıyor. Bir çok vatandaş halen bilmiyor, birikmiş paranızı anında çekebilirsiniz.