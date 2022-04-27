İŞKUR açık iş ilanlarına başvuru için nasıl kayıt olunur? 19-45 yaş arası 5.000 TL maaş! İşte güncel personel alımı ilanları

İstihdam piyasası hareketlendi. Özel sektör eleman alımına hız verdi. Açık işler 115 bini aştı. Türkiye İş Kurumu'ndaki (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana 446 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 115 bini aşkın açık iş bulunuyor.En çok 20 bin 820 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 400 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 4 bin 65 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 604 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. 2 bin 564 kişiyle makineci (dikiş), bin 747 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, bin 612 kişiyle ön muhasebeci en çok eleman aranan açık işler arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterlerse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup kendisine uygun işe başvurabiliyor.

Meslek Açık İş Sayısı

Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2

Acil Tıp Teknisyeni 30

Açık Hava Depo Görevlisi 2

Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 33

Ağ Teknolojileri Elemanı 1

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 39

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 4

Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 1

Ağaç Palet İmalatçısı 35

Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 9

Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 8

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 4

Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 2

Ahşap Ambalaj İşçisi 12

Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 33

Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 13

Ahşap Doğrama İmalatçısı 9

Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 5

Ahşap Doğrama Ve Kaplamacısı 6

Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1

Ahşap İskelet Montaj Elemanı 14

Ahşap İskeletçi 47

Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 39

Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 4

Ahşap Kalıpçı 5

Ahşap Kapı İmalatçısı 23

Ahşap Kaplama Pres Operatörü 8

Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 17

Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 3

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 221

Ahşap Mobilya İmalatçısı 206

Ahşap Montaj Elemanı 55

Ajurcu 27

Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 3

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 740

Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 15



Alüminyum İmalat İşçisi 86

Alüminyum Kaynakçısı 43

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 9

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü 1

Ambalajcı (El İle) 112

Ambalajcı (Makine İle) 40

Ambalajlama işçisi (Elle) 31

Ambar İşçisi (Portör) 5

Ambar Sorumlusu 6

Ambarcı (Tekstil) 6

Ambar/Depo Görevlisi 963

Astsubay Başçavuş (Jandarma) 1

Aşçı 790

Aşçı (Özel Hizmet) 6

Aşçı Yamağı (Çırağı) 7

Aşçı Yardımcısı 589

Aşçı (Yöresel Mutfak) 10

Aşçıbaşı 8

Aşçıbaşı Yardımcısı 3

At Yetiştiricisi 5

Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi 5

Bahçıvan 236

Bakım Onarım Mühendisi 9

Bal İşleme ve Paketleme İşçisi 1

Balık Temizleme İşçisi 33

Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri 14

Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 1

Balyalama Pres Operatörü 1

Bankacılık Meslek Elemanı 4

Bankacılık ve Finans Uzmanı 3

Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 30

Bant elemanı 2

Bant Şefi (Tekstil) 14

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi 10

Beden İşçisi (Genel) 21689

Beden İşçisi (İnşaat) 241

Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 258

Beden İşçisi (Temizlik) 597

Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 41

Benzinli Otomotiv Mekanikeri 3

Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 5

Beton Laboratuvar Test Elemanı 12

Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1

Bulaşıkçı (Stevard) 733

Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 4

Buldozer (Dozer) Operatörü 58

Büfeci 5

Büro İşçisi 118

Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 2

Büro Memuru (Dış Ticaret) 25

Büro Memuru (Genel) 803

Büro Memuru (İdari İşler) 32

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için Tıklayınız

KAYIT

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ENGELLİ KAYDI

Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görecektir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmayacaktır. Süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülecek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenecektir.

ESKİ HÜKÜMLÜ KAYDI

Affa uğramış olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden; cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler, eski hükümlü sayılacak olup ilgili mevzuat hükümlerinden yararlanacaktır. İnternet üzerinden eski hükümlü olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan eski hükümlüler normal statüde işlem görecektir.

ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

KAYITLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

BAŞVURMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYINIZ

https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?

İşbaşı Eğitim Programı; Bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

- 15 yaşını tamamlamış olmak,

- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

- Emekli olmamak,

- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuruyapan işverenin çalışanı olmamak,

- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma

- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.

- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.