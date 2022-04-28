Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Hayat Sigortası geri alma E-Devlet'ten yapılıyor! Kredi alanlar hemen şimdi...
Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor. Konut ya da taşıt kredisi fark etmiyor. Bankadan kredi aldıktan sonra yaşam sigortası parasını geri alabilirsiniz. Nasıl mı? Vatandaşlar banka şubelerine giderek kredi çekmek amacıyla belgeler imzalıyor fakat belgeyi çeşitli incelemediği amacıyla hayat sigortası yaptırdığını fark etmiyor. Aylar ya da seneler işlemiş olsa bile bu sigortadaki parayı geri çekmeniz mümkün. Yalnızca müracaat yapmanız yeterli. Başvurular da e-Devlet üzerinden alınıyor. Bir çok vatandaş halen bilmiyor, birikmiş paranızı anında çekebilirsiniz.
Bankalardan ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekilirken hayat sigortası yapılıyor. Hayat sigortası, kredi çeken kişi vefat ederse devreye giriyor ve kişinin borcunu ödüyor. Sigorta yaptırmayan vatandaş ise vefat ederse borcu varislerine kalıyor. Yani hayat sigortası hem vatandaşı hem de bankayı güvence altına alıyor. Ancak kredi çektikten sonra sigortadan vazgeçenler de olabiliyor. Bunun için vatandaş e-Devletten dilekçe ile başvuru yaparak parasını iade alabiliyor. Bizler de haberimizde Hayat Sigortası geri alma işlemine adım adım yer verdik. İşte detaylar...
Öncelikle şunu belirtelim, bankalarda kredi çekiminde müşteriye iki seçenek sunuluyor. Birincisi hayat sigortalı kredi, ikincisi ise sigortasız kredi. Müşteri ikisinden birini seçme hakkına sahip oluyor. Bankalar müşterinin hayat sigortalı krediyi çekmesi durumunda daha uygun faiz oranları ve kredide daha esnek şartlar sunulabilir.
Her iki taraf için de faydalı olan bu prosedüre ilişkin değişiklikler gündeme geldi. Çekmiş olduğu Kredi devam eden ve hayat sigortası yürürlükte olan kişiler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.