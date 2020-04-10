Bakan Pakdemirli o işletmelere müjdeyi verdi: Çoban Desteği ödemeleri hesaplarda... | Video 10.04.2020 18:13

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılıkla uğraşan işletmelere çoban desteği kapsamında yapılacak 53 milyon liralık destek ödemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.