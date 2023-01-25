Bakan Murat Kurum tarih verdi: İstanbul Finans Merkezi Nisan ayında tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NİSAN AYINDA BİTİRİRİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumu hakkında bilgi veren Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi.

1,4 MİLYON OFİS ALANI

İstanbul Finans Merkezi'nde 1,4 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi, 30 bin metrekarelik 5 yıldızlı otel ve 26 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor.

Akıllı şehir modeliyle iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak İFM, günlük 100 bine yakın çalışanı ve ziyaretçileri sağlıklı, konforlu, çevreye ve sosyal hayata değer katan bir ortamda ağırlamayı hedefliyor.

Son teknolojiyle donatılan ve ustalıkla tasarlanan 21 ofis binası, tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayarak dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeliyle hayata geçiriliyor.

5 yıldızlı toplantı odaları ve dünyaca ünlü lüks restoranların yer aldığı üst düzey alışveriş merkezi ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor.

İFM'deki AVM; modern imkanları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımıyla merkezin özünü yansıtacak şekilde inşa ediliyor. Her gün 100 bin çalışan ve ziyaretçiye hizmet verecek bu yeni alışveriş alanında dünyaca ünlü perakende markalarının mağazalarının yer alması bekleniyor.

İki katta toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde ve açık havada alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulması hedefleniyor.

KRİZLERE KARŞI ÖZEL TASARLANDI

İstanbul Finans Merkezi'ni dünyadaki diğer finans merkezlerinden ayrıştıran temel noktaların başında Kovid-19 koşullarında tasarlanmış ve inşa edilmiş olması geliyor.

Merkez, gelecekteki benzer krizlere hazırlıklı olmak ve iş ortaklarını ve çalışanlarını desteklemek adına özel tasarlanırken, tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleriyle donatıldı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hayata geçirilen İFM, çevreye ve sosyal etki alanına saygılı bir proje olarak öne çıkıyor. LEED Altın Sertifikası alma hedefiyle yola çıkan projede benzer amaçla Türkiye'nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikasının ihracı 2021 Aralık'ta başarıyla tamamlandı.

Yatırımcılardan yoğun ilgi gören 600 milyon TL değerindeki ihraçtan sağlanan fon, projedeki çevre dostu yeşil binalarda kullanılıyor.

TEK NOKTADAN KOORDİNASYON

Merkezde hayata geçirilecek "Tek Durak Büro" uygulaması sayesinde İFM'de yer almak isteyen şirketlerin ve çalışanlarının başvuruları ve yasal işlemleri tek noktadan koordine edilebilecek.

İFM yerleşkesinin orta aksında yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğunda bir sosyal donatı alanı bulunacak. Yeşil alanların yeterliliği, donatımı, niteliği ve İFM içerisindeki dağılımı ekolojik bütünlük içerisinde, şehircilik ilke ve prensipleri ile kamu yararı gözetilerek planlanıyor. Projede ayrıca çalışma ve yaşam kalitesini artıran yürüyüş yolları, parklar ve rekreasyon alanları da yer alıyor.

İstanbul Finans Merkezi; Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan TVF İFM AŞ tarafından tek elden yönetilecek.