Kalyon PV güneş enerjisi teknolojilerine 100 milyon dolarlık yeni yatırım yapmaya hazırlanıyor. KalyonHolding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, holdingin güneş paneli üreten şirketi Kalyon PV için 500 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz, 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi. Bu vizyon doğrultusunda hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.