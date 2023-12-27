SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023, 18:54 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023, 19:00

Asgari ücrette kritik toplantı bitti! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 19:30’da açıklama yapacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için görüşme trafiği hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Bakan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor, netleşince duyuracağız." dedi. Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşeceğini, uzlaşma olması durumunda masaya oturacaklarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın işveren ve işçi tarafıyla görüşmesi sona erdi. Bakan Işıkhan, saat 19.30'da asgari ücretle ilgili açıklama yapacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA I Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yasalaştı!
27.12.2023Çarşamba
💰 Asgari ücrette kritik toplantı sürüyor! Asgari ücret bugün açıklanacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
27.12.2023Çarşamba
2024 asgari ücret zammı açıklaması son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: ''Resmi açıklama yapacağız!''
27.12.2023Çarşamba
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret açıklaması!
27.12.2023Çarşamba
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak?
27.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı: Bizler yıkılmışız! 00:58
Gönül Dağı 120. bölüm 2. fragmanı
27.12.2023Çarşamba
Bülent Ersoy’dan bomba sözler! Barış Arduç’a bakın neler dedi: Öyle bir öpüşüyor ki, vantuzluyor! 01:08
Bülent Ersoy'dan bomba sözler!
27.12.2023Çarşamba
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak? 02:19
En düşük emekli maaşı 2024 ne kadar olacak?
27.12.2023Çarşamba
SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkezi’nde flaş asgari ücret görüşmesi! 🔥 Başkan Erdoğan tek tek davet etti! İşte kritik saat... 06:55
🔥 Külliye'de flaş asgari ücret görüşmesi! 🔥
27.12.2023Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA