Asgari ücrette kritik toplantı bitti! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 19:30’da açıklama yapacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni asgari ücret için görüşme trafiği hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. Görüşme sonrası konuşan Bakan Işıkhan, "İstişareler devam ediyor, netleşince duyuracağız." dedi. Türk-İş Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşeceğini, uzlaşma olması durumunda masaya oturacaklarını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın işveren ve işçi tarafıyla görüşmesi sona erdi. Bakan Işıkhan, saat 19.30'da asgari ücretle ilgili açıklama yapacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı...