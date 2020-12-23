Araç alacaklar dikkat! Sakın kaçırmayın! 35 bin TL indirim...

Dünyayı ele geçiren koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durması, hem ikinci el araç fiyatlarını hem de sıfır araç fiyatlarını yukarıya çekmişti. Salgın nedeniyle yaşanan talep artışı kasım ve aralık ayında yavaşladı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Markalar aralık ayına yakışan kampanyalar yapıyor. Bazı modellerde 35 bin TL’lere yakın indirim kampanyaları bulunuyor. Düşen satış rakamlarını toparlamak için kampanyalar hız kazandı” şeklinde konuştu. İşte detaylar…

Otomotiv sektörü açısından 2020'de birçok ilk yaşandı. Dünya çapında yayılan koronavirüs, önce Çin'deki tedarik zincirini vurdu. Ardından Avrupa'daki fabrikalar kapandı ve son olarak virüs Türkiye'ye sıçradı.

Ancak bu olumsuz duruma rağmen, rekor satışlı ayların yaşandığı karmaşık bir senenin son günlerinde beklentiler bir kez daha şaştı.

İlkbaharda yaşanan kapanmaların etkisi yaz aylarında geçtikten sonra eylül ve ekim aylarında iç pazar satışlarında rekor kırıldı.

Bu rekor satışların ardından sene sonu satış tahminleri 800-850 bin adetlere kadar çıkmıştı. Normal şartlarda 'en kötü senelerin bile en verimli ayları olan kasım ve aralık yüzümüzü kara çıkartmaz' düşüncesi sektörde hakimdi.

Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre ancak önce kasım ayı beklentilerin bir miktar altında kaldı, şimdi ise aralık ayı için düşük sonuçlar oluşmaya başladı.

KAMPANYA YARIŞI

Her yıl kampanya ayları olarak bilinen kasım ve aralık aylarında 2020'de hareketlilik biraz daha üst seviyeye tırmandı.

Düşen satışları toparlamak ve sene ortasında ulaşılan 800 bin adetlik satış tahminine ulaşmak için tüm markalar, modellerinde kampanyalı fiyatlar ve düşük faiz imkanları sunma yarışına girdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, "Markalar aralık ayına yakışan kampanyalar yapıyor. Bazı modellerde 35 bin TL'lere yakın indirim kampanyaları bulunuyor. Düşen satış rakamlarını toparlamak için kampanyalar hız kazandı" şeklinde konuştu.

'750 BİNİ GÖRÜRSEK İYİ DİYECEĞİZ'

Yıl ortasında yaşanan taleple birlikte sene sonu tahminlerinin 800-850 bin seviyelerine çıktığını vurgulayan Murat Şahsuvaroğlu, "Kasım ayının sonu ve aralık ayının başı ile birlikte sene sonu tahminlerimizi de güncelledik.

Aralık ayında normal zamanlarda 140-150 bin seviyelerini gördüğümüz yıllar oluyordu. Yılın son ayı her zaman canlı geçen bir aydır ancak bu sene beklentilerin aksine 100 bin seviyesine çıkarsa iyi diyeceğiz bu durumda da sene sonu tahminlerimiz en fazla 750-760 bin seviyelerine çıkabiliyor" dedi. İşte bazı markaların yıl sonu fırsatları:

SUV KAMPANYALARI

Renault'un C-SUV segmentindeki temsilcisi Kadjar'da, 25 bin TL'ye varan indirim



BMW X1 ve BMW X2 sDrive16d modellerinde ise 250 bin TL'ye 24 aya kadar yüzde 0.69 faiz





Mercedes-Benz GLC Serisi otomobillerde 505 bin TL krediye aralık ayına özel 12 ay yüzde 0 faiz oranı



Opel Grandland X, aralık ayına özel 75 bin TL kredi için 15 ay yüzde 0 faiz ile geri ödemesi 2021 baharında başlayan finansman



Suzuki Vitara için, 100 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0.99 faiz oranlı kredi imkânı

OTOMOBİL & HAFİF TİCARİ KAMPANYALARI

Seat Ibiza modelinin 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonunda 8 bin 500 TL indirim



Skoda Fabia, Scala, Superb modellerinde 100 bin TL kredi tutarı ve 18 ay vade için yüzde 0.99 faiz oranı



Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu, perakende satın alımda geçerli 126 bin 400 TL' başlangıç fiyatı





Citroen Jumper 194 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 100 bin TL 20 ay yüzde 0.99 faiz veya 60 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz



Aralık ayı boyunca Honda Civic Sedan modellerinde 60 bin TL'ye kadar yüzde 0.49'dan başlayan faiz oranları ile 12 ay vadeli kredi

'TEDARİK SIKINTISI BİTTİ, TALEP DÜŞTÜ'

Yaz aylarında artan ve sonbaharın başında zirveye çıkan taleple birlikte en büyük sorun haline dönüşen tedarik sıkıntısına da değinen Şahsuvaroğlu, "Hükümetin faiz destekleri ve ertelenen talebin etkisi ile birlikte iyi bir yaz ayı ve sonbahar geçirdik. Eylül ve ekim aylarında talep çok yoğundu.

Otomotiv sektöründe satış anlamında böyle eylül ayı görülmedi. Rekorlar kırıldı ve özellikle Avrupa'daki tedarik zincirinin yavaşlamasından kaynaklı da sorunlar yaşandı. O dönemde araç tedariki sıkıntısı vardı talep çok yüksekti, aralıkta ise beklentiler tersine döndü, tedarik sorunu ortadan kalktı ancak talep geriledi. Hafta sonu yasakları ve işletmelerin kapalı olması alımları düşürdü. Orta ölçekli işletmeler aralık ayında araç alırdı dükkanlar kapalı olduğu için aralık ayı yavan gidiyor" yorumunda bulundu.

'İKİNCİ EL FİYATLARINDA SIFIR ARAÇ ETKİSİ'

Sıfır araç satışlarındaki rakamlarla ikinci elin de büyük ölçüde paralel seyredeceğini vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Sene ortasından bu yana ikinci el pazarında hem talebin hem de fiyatların orantısız derecede artmasındaki birincil sebep sıfır araç pazarındaki tedarik sıkıntısıydı. Bu sıkıntının ortadan kalkması ile birlikte ikinci el de yavaşlayacaktır. BDDK'nın taksit kararlarının henüz sektörde bir yansıması olmadı ancak yılbaşından sonra bunun olacağını öngörüyorum. 2021 Ocak ayında bu sene kadar araç satılacağını sanmıyorum. Önümüzdeki sene toplam pazar 700 bini görürse bu bile sektör açısından başarı sayılmalıdır" şeklinde konuştu.