Ankara-Sivas arasında YHT müjdesi: Süre 10 saat kısalıyor! Dev projede geri sayım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında eksikliklerinin tamamlanacağı müjdesini verdiği Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı Hızlı Demir Yolu Koridorunun da önemli bir parçası olacak" dedi.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk grup toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl raylı sistemlere ağırlık vereceklerini ve bu çerçevede açılışı ertelenen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattının eksiklerinin gideceğini duyurmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tren hattı üzerinde bulunan Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren Üst Yapı Şantiyesine gelerek incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.



"ANKARA-SİVAS ARASINDA 12 SAAT OLAN SEYAHAT SÜRESİ DE 2 SAATE İNECEK"

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ile yüksek hızlı demir yolu ağının genişleyeceğini ifade eden Karaismailoğlu, "2009 yılında ilk defa Ankara-Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattımızın da ilave edilmesi ile Ankara merkezli yüksek hızlı demir yolu ağımızın yüksek bir parçası tamamlanmış olacak. Şu anda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı çerçevesindeki Elmadağ ilçemiz ile Yahşihan ilçeleri arasında bulunan Hisar-Bedesten köyleri arasındaki T15 tünelindeki çalışmaları inceledik. T-15 tünelimiz Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattının önemli bir bölümünü teşkil etmekte. Hızlı tren hattımız saatte 250 kilometre hıza uygun hat özelliğine sahip. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı Hızlı Demir Yolu Koridorunun da önemli bir parçası olacak" dedi.





"1 MİLYON 400 BİN VATANDAŞIMIZ DA ARTIK HIZLI TREN İLE SEYAHAT ETME İMKANINA KAVUŞACAK"

Hattaki yapım çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Karaismailoğlu, "Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Projesi ile Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforu ile tanıştırıyoruz. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımız da artık hızlı tren ile seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.



"49 ADET TÜNEL VE 27 KİLOMETRE OLAN 49 VİYADÜK İNŞA ETTİK"

Proje ile ilgili teknik bilgilere yer veren Bakan Karaismailoğlu, "Hattımızda Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağ Madeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunmakta. Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktık. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapıları inşa ettik. Çok zorlu bir coğrafya üzerinde toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel ve 27 kilometre olan 49 viyadük inşa ettik. 5 bin 125 metre ile projenin en uzun tünelini Akdağ Madeni bölgesinde, 2 bin 220 metre en uzun demir yolu viyadüğünü ise Çelikli'de inşa ettik. 90 metre ile Türkiye'nin en uzun açıklığına sahip demir yolu viyadüğü ile yine 90 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek demir yolu viyadüğünü de Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattımızda ilk defa yerli ray kullanarak toplam bin 630 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk valsız yol uygulaması gerçekleştirdik. Yine proje çerçevesinde Sivas'ta yerli ve milli buz önleme tesisi yaptık" şeklinde konuştu.





"ANKARA-SİVAS HIZLI TİREN HATTI HEM ÜLKEMİZDE HEM DE DÜNYADA YENİ ATILIMLARA İLHAM VERECEKTİR"

Projenin Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattının Ankara-Yerköy Hattını da kapsadığını belirten Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hattı sadece bir hat olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin unsurlarından birisi olacaktır. Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından birisi, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesini yükseltilmesine katkıda bulunan güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede gelecekte görmeyi hedeflediğimiz Türkiye fotoğrafını daha da netleştirmiş oluyoruz. Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleri ile şekillenen yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeye hedefleyen iddialı bir sürecimiz var. Bu süreci ulaşımın her sürecinde başarı ile yürütüyoruz. Ankara-Sivas Hızlı Tiren Hattı da hem ülkemizde hem de dünyada yeni atılımlara ilham verecektir" dedi.





HATTIN 2020 TARİHİNDE AÇILMASI HEDEFLENİYORDU

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, proje ile ilgili 6 Mayıs 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde iki il arasındaki mesafeyi 12 saatten 2 saate düşüreceğiz. 400 kilometrelik Ankara- Sivas YHT hattında tünelin sonunda ışığı gördük. İnşallah en kısa zamanda ışığa ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sinyalizasyon ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında, hat serimi bitti, kaynak işleri devam ediyor. En kısa zamanda hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerine yer vermişti.



Bakan Karaismailoğlu'nun yaptığı ziyaretlerde Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.