Haberler Ekonomi Videoları Altında düşüş devam edecek mi? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi

Altında düşüş devam edecek mi? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi

Altında düşüş devam edecek mi? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi
08.09.2022 18:10 - Son Güncelleme: 08.09.2022 18:12

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 15:54
Tarihin en büyük faiz artışı!
Ekonomi 04:15
Brent petrolde günlük düşüş...
Ekonomi 04:32
Benzin, motorin ve LPG'de...
Ekonomi 03:14
Milyonlara sonbahar müjdesi!
Ekonomi 19:31
Türkiye ekonomisi büyüyor
Ekonomi 03:04
Dar gelirlilere yönelik yeni...
Ekonomi 04:42
Bankaya gitmeden nasıl ev...
Ekonomi 04:56
200 yıllık para biriktirme...
Ekonomi 05:00
Dev altın rezervi bulundu
Ekonomi 03:09
Başkan Erdoğan 13 Eylül'de...
Ekonomi 03:37
EYT için 8 formül masada!
Ekonomi 09:32
Bankaya gitmeden de ev sahibi...

Altında gözler iki geşişmeye odaklandı. Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bu anlamlı bir çıkış değil çok küçük bir yatay seyir izliyor. Yeniden 1.600’ün altını görebilir. Çünkü ABD’de belirleniyor. Elin oğlu belirliyor altının fiyatını o yüzden kısa vadede kazanırım diye girmemek lazım. FED faiz artırımı sinyallerini verdiği sürece ki 50 baz puan derken şimdi 75 baz puan konuşuluyor hatta bazıları 100 baz puandan da bahsediyorlar. Dolayısıyla faizin artması demek piyasadan paranın çekiliyor olması demek. Piyasadaki para azalınca da altına talep azalıyor. Altına talep azalınca ons düşüyor. Ons düşünce de altının fiyatı aşağı çekiliyor. Biz de bir çarpan daha var o da kur. Dolar yüksek olduğu sürece de gram altın biraz tutunuyor aslında içeride. Burada orta ve uzun vadede düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA