Altında düşüş devam edecek mi? Faruk Erdem A Haber’de değerlendirdi

Altında gözler iki geşişmeye odaklandı. Altın yükselir mi düşer mi? Gram altın ne kadar oldu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bu anlamlı bir çıkış değil çok küçük bir yatay seyir izliyor. Yeniden 1.600’ün altını görebilir. Çünkü ABD’de belirleniyor. Elin oğlu belirliyor altının fiyatını o yüzden kısa vadede kazanırım diye girmemek lazım. FED faiz artırımı sinyallerini verdiği sürece ki 50 baz puan derken şimdi 75 baz puan konuşuluyor hatta bazıları 100 baz puandan da bahsediyorlar. Dolayısıyla faizin artması demek piyasadan paranın çekiliyor olması demek. Piyasadaki para azalınca da altına talep azalıyor. Altına talep azalınca ons düşüyor. Ons düşünce de altının fiyatı aşağı çekiliyor. Biz de bir çarpan daha var o da kur. Dolar yüksek olduğu sürece de gram altın biraz tutunuyor aslında içeride. Burada orta ve uzun vadede düşünmek lazım." ifadelerini kullandı.