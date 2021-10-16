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Altın yatırımcıları dikkat! Altın Uzmanı İslam Memiş'ten flaş değerlendirme: Dolar nereye altın oraya

Altın yatırımcıları dikkat! Altın Uzmanı İslam Memiş'ten flaş değerlendirme: Dolar nereye altın oraya
16.10.2021 18:11
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Altın yatırımcıları dikkat! Altın fiyatları 13 Ekim Çarşamba gününe özellikle dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle birlikte yükselişle başladı. Serbest piyasada 513 lirayı aşan gram altın fiyatları 515 lira sınırına dayandı. Altın yatırımcıları altına dair; Altın almalı mı satmalı mı? Altın yükselişe devam eder mi? Gram altın ne kadar olur? gibi sorulara yanıt arıyor. Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş altına dair son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, ''Gram Altın 560 lirayla zirve yapar'' dedi ve ekledi ''Dolar nereye altın oraya'' İşte çarpıcı açıklamanın detayları...

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