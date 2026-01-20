SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıAltın rekor yürüyüşünde! Gram altın 7 bin TL'yi görür mü?Altın rekor yürüyüşünde! Gram altın 7 bin TL'yi görür mü?Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 15:51 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Altın fiyatları küresel belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürürken, gram altın yeni rekorlara göz dikti. Piyasalarda “7 bin TL görülür mü?” sorusu öne çıkarken, yatırımcılar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.Bunlar da Var 00:48Elazığ'da ölümlü trafik kazası: Karı koca vefat etti! 19.01.2026Pazartesi 00:33Deli Yürek'in Zeynep'iydi, Şimdi yoga ustası: Esnekliğiyle sosyal medyayı salladı! 19.01.2026Pazartesi 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026PazarCANLI YAYIN