Altın fiyatlarında yükseliş olacak mı? Altın alınır mı satılır mı? Uzman isimden altın fiyatları hakkında çarpıcı tahmin!

06.07.2020 12:10

Koronavirüs döneminde yatırımcıların güvenli liman olarak tercih ettiği altında yükselişin devam edip etmeyeceği büyük merak konusu oldu. Özellikle düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın alımındaki artış büyük dikkat çekti. Peki altın fiyatlarında yükseliş olacak mı? Altın alınır mı satılır mı? Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün altın piyasalarının seyrini A Para'da değerlendirdi. İşte detaylar…

Altın konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Ürkün, ons altındaki yükseliş trendinin devam ettiğini belirterek, "ABD-Çin arasında bir gerilim artışı olursa altına talep artışı meydana gelebilir" dedi.

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün altın piyasalarının seyrini A Para'da yorumladı. Küresel anlamda jeopolitik risklerin altın fiyatlamalarında öne çıkabileceğini vurgulayan Ürkün, "Güney Çin Denizi'nde ABD'den 2 tane uçak gemisinin tatbikat amacıyla oraya gitmiş olması önümüzdeki dönemde izlenmesi gereken olaylardan birisi.

ABD-Çin arasında gerilim artışı olacak olursa, bu jeopolitik riskleri artırarak, fiyatlama olarak altına talep artışı meydana getirebilir" diye konuştu.

Pandemiyle beraber merkez bankalarının uyguladığı para pompalamasının altına talep artışı meydana getirdiğini bildiren Ürkün, "Sonraki aşamalarda güçlü parasal desteklerin sonucu olarak, ekonomik toparlanmayla beraber yavaş yavaş enflasyonda bir yükseliş meydana gelirse büyük ihtimalle bunun paranın değerini koruması amacıyla yeniden altına bir talep artışı olarak görme ihtimalimiz olabilir" dedi.

Ürkün, "Küresel anlamda devam eden belirsizlikler, olası bir enflasyon artışının yaratacağı görüntü önümüzdeki dönemde altının biraz daha yukarı yönlü hareket etme eğilimini ön plana çıkabilir" dedi.