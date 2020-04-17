Altın fiyatlarında düşüş trendi başladı mı? Uzmanlar yatırımcıları uyarıyor... 17 Nisan gram çeyrek spot altın fiyatları! |Video 17.04.2020 13:14

Günlerdir düşüş beklenen altın fiyatlarında bugün düşüş yaşanmasıyla birlikte gözler uzmanlara çevrildi. 17 Nisan gram çeyrek altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Altında yaşanan sert hareketler ve değişimler nedeniyle altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında uzun süredir kesilmeden devam eden değer kazanma, yükselme trendi haftanın son işlem gününde kırıldı. Uzmanlar günler öncesinden altın fiyatlarında düşüş uyarısı yapıyordu. İşte, 17 Nisan altın fiyatları ve Ekonomist Cüneyt Paksoy'un altın ve dolarla ilgili açıklamaları...

17 Nisan gram çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş gün geçtikçe devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve salgının etkileri nedeniyle güvenli liman altına talep artıyor. Altın fiyatlarında sert yükselişler ve düşüşler yaşanıyor. Uzmanlar ise bu hareketlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiliyor. İşte, 17 Nisan gram çeyrek altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Gram altının satış fiyatı 379 lira olurken, 376 liradan geri alınıyor.

Çeyrek altının satış fiyatı 627 lira olurken, 614 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1254 lira olurken,1229 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2556 lira olurken,2530 liradan bozduruluyor.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 347 lira olurken,344 liradan bozduruluyor.



SERBEST PİYASADA ALTIN

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 386,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 386,20 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 382 bin lira, en yüksek 384 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 384 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 720 milyon 535 bin 235,62 lira, işlem miktarı ise 4.548 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 722 milyon 986 bin 687,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya ve Türkiye Finans Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

ALTININ ONSU 1.724,84 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.724,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 384 bin liradan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9024 lira, satışta 6,9301 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8457 lira, satışta 6,8731 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 12,61'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2445, dolar/yen paritesi de 107,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,15 düşerek 26,59 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin planlar ve koronavirüsün tedavisine yönelik ilaç geliştirmede görülen ilerlemeler ile birlikte, yatırımcıların dikkatlerini güvenli liman niteliğindeki altının görünümüne çevirmeleri ile birlikte düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, eyaletlere ve işverenlere dört hafta içinde en sıkı sosyal mesafe uygulamalarında hafiflemeye gitme olanağı sağlayan ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin esasları açıkladı. Yatırımcılar ayrıca Gilead Sciences Inc.'nin şirketin ilacını kullanan koronavirüs hastalarında iyileşme görüldüğü yolundaki açıklamasını da dikkatle izliyorlar.

Singapur'da IG Asia piyasa stratejisti Jingyi Pan, "Başkan Donald Trump'ın önümüzdeki 1 aylık dönemde çeşitli eyaletlerde ekonominin yeniden açılmasına yönelik esasları açıklamasına karşın, aralarında New York'un da bulunduğu virüsten en fazla etkilenen bölgelerin bu yarışta önde gitmesi beklenmiyor. Bunlar ABD ekonomisinin karşı karşıya bulunmayı sürdürdüğü belirsizlikler," dedi ve "altındaki düşüş, fiyatların halen 1,700 dolar seviyesinin üzerinde destek bulmaya devam etmesi ile birlikte şimdilerde ılımlı görünüyor. Şu anda eldeki sorun Kovid-19'un sebep olduğu ekonomik hasar. Bu durum, yatırımcıların belirsizliklerle mücadele etmesi ile birlikte altına desteğin sürmesini sağlar" şeklinde görüş bildirdi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 1 düşerek ons başına 15.34 dolara gerilerken, platin yüzde 1.7 kayıpla ons başına 776.65 dolara indi be paladyum yüzde 1.2 değer kazanarak ons başına 2,197.47 dolara ulaştı.