Altın fiyatları son dakika düşüşte: 23 Ocak gram, çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 23.01.2020 12:03

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çin’den yayılan ve ‘gizemli virüs’ olarak nitelendirilen corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla altın fiyatları hafif geriledi. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.554,3 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek, ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika... Yeni güne düşüşle başlayan altın fiyatları, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bugüne kadar 17 kişinin ölümüne neden olan corona virüsünün küresel piyasalarda yarattığı satış baskılarıyla hafif geriledi. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ve ECB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ata altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI KAÇ TL OLDU?





ATA ALTIN FİYATI

Alış: 1.954,44

Satış: 2.003,31

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgınına ilişkin tedirginlikler varlık fiyatlamasında önemli rol oynarken, küresel çapta makroekonomik verilerdeki olumlu görünüm negatif etkileri sınırlıyor.

Analistler, altın fiyatlarının küresel piyasalardaki gelişmelere sınırlı tepki gösterdiğini ve ons altının fiyatının 1.550-1.560 bandında dalgalanmaya devam ettiğini kaydetti.

Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.554,3 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.550-1.560 dolar, gram altında ise 290-298 lira bandının izlenmesi gerektiğini söyledi.