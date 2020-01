Son dakika: Memur emeklisi maaş farkı ne kadar, bugün yattı mı? İşte emekli maaşı ödeme tarihi... 23.01.2020 12:12

Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artış gösterdi. Bu oran yüzde 6,45 olarak belirlendi. Peki, Emekli maaş zam farkları ne zaman yatırılacak? İşte o tarihler... 4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.

Son dakika haberleri: Ocak ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde emekli vatandaşların zam farkları hakkındaki araştırmaları yoğunluk kazandı. 3 Ocak'ta TÜİK tarafından enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla emekli ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netlik kazanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugün itibarıyla ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakan Selçuk, SSK emeklilerine aylıklarının 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeneceğini açıkladı. Rakamların duyurulmasıyla birlikte gözler yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşlara yatırılacak olan zamlı maaşların ödeneceği tarihe çevrildi. İşte 2020 tahsis numarasına göre ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Emekli sandığından emekli olanlar için maaşlar şu kriterlere göre yatırılmaktadır;

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

SGK emeklilerine ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.5 zam alırken, memur emeklilerinin hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 4'lük artışı ise yüzde 1.5 enflasyon farkıyla yüzde 5.5'e ulaştı.

-17-27 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

-24-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş