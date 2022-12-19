Uluslararası petrol piyasasındaki oynaklık yurt içinde akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor. Yurt dışı ürün fiyatlarındaki dengesizlik ardından geçtiğimiz hafta Cuma günü benzine cumartesi günü ise motorine zam gelmişti. Zamların ardından akaryakıta çifte indirim göründü. Sektör kaynakları Salı gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklendiğini duyurdu.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Önceki kapanışını 79 dolar bandında yapan Brent petrol varil fiyatı haftaya yükselişle başladı. Gün içinde en düşük 79 doları en yüksek ise 80,56 doları gören Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,73 yükselişle saat 09.00 itibarıyla 79,62 dolar seviyesinde işlem görüyor.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Geçtiğimiz hafta benzine 1 lira 7 kuruş motorine ise 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Yurt dışı fiyat ürünlerindeki dengesizliğin ardından akaryakıt fiyatlarına zam sonrası indirim gözüktü. 20 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 60 kuruş, motorine ise 80 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde motorin fiyatları İstanbul'da 22 liranın altına düşecek. İzmir ve Ankara'da ise 22 lira seviyesine gerileyecek. Benzin fiyatları ise yeniden 17 lirayı görecek.

19 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 19 Aralık 2022 Pazartesi günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 22,74 TL

Benzin: 18,48 TL

Otogaz-LPG: 10,82 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 22,76 TL

Benzin: 18,49 TL

Otogaz-LPG: 10,46 TL

ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 22,91 TL

Benzin: 18,70 TL

Otogaz-LPG: 10,78 TL

İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

Motorin: 22,99 TL

Benzin: 18,70 TL

Otogaz-LPG: 10,49 TL