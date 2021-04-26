Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! Marketlerde tarih olacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

Marketlerde bu ürünlerle ilgili karar kabul edildiğinde artık satışı yapılamayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.