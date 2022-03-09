Haberler Ekonomi Videoları 9 Mart Akaryakıt zammı! BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ! EPGİS son dakika 10 Mart 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

9 Mart Akaryakıt zammı! BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ! EPGİS son dakika 10 Mart 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları

9 Mart Akaryakıt zammı! BENZİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ! EPGİS son dakika 10 Mart 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
09.03.2022 17:20

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9 Mart Akaryakıt zammı! Son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 0,79 TL, motorinin litre fiyatına ise 2,25 TL zam geldi.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam geldi.

Benzine 0,79 kuruş/LT, Motorine ise 2,25 TL/LT zam geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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