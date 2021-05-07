6 yıllık avantaj sunuluyor! Annelere erken emeklilik imkanı: Doğum borçlanması, staj avantajı...

Yasalarımızda kadın sigortalılar için pek çok imkan var. Annelere erken emeklilik imkanı da bunlardan biri. Belli şartlarda annelere 6 yıllık avantaj sunuluyor. Peki, annelere hangi imkanlar sağlanıyor? Borçlanmada en düşük tutar ne kadar? İşte annelere sağlanan erken emeklilik imkanı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

● ENGELLİ ÇOCUĞU OLANA FARKLI İMKAN: Ağır engelli çocuğu olan kadınların da erken emeklilik imkanı bulunuyor.

1 Ekim 2008 tarihinden bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuk için sağlık raporunun alınması da şart.

İKRAMİYEDE İKİNCİ ETAP BUGÜN

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin bayram ikramiyelerinin dün verildiğini, bugün de Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ödeme yapılacağını söyledi.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 100 liraya yükseltildiğini anımsatan Bilgin, "12.7 milyon emeklimize 12.3 milyar lira ödeniyor" dedi.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Borçlanmada en düşük tutarlar



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