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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 14:44 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 14:44

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘‘Cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaştık. 2024 Mayıs ayında yüzde 11,4’lük artışla 24,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi’’ dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, ihracat verilerinde rekorlar kırıldığına dikkat çekerken Mayıs ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolara ulaşarak yine cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti.

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