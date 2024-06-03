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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 12:37 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 12:37

7 bin çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Başvurular e-Devlet'ten!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Projenin ikinci dönemine dair detayları açıklayan Işıkhan, "Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 Euro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak" dedi. Projeye ilişkin başvurular e-Devlet üzerinden yapıacak.

Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Toplam 7 bin kadını kapsıyor... Başvurular e-Devletten
Çalışan anneye 12 ay boyunca 325 Euro destek! Toplam 7 bin kadını kapsıyor... Başvurular e-Devlet'ten

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