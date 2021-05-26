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''6 ay ödemesiz'' Nefes kredisinin detayları belli oldu! Kim ne kadar kredi alabilecek?

''6 ay ödemesiz'' Nefes kredisinin detayları belli oldu! Kim ne kadar kredi alabilecek?
26.05.2021 11:13
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla “2021 Nefes Kredisi”, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarı ile uygulamaya alınacak." açıklamasında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir." denildi.


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