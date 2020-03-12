32 ay boyunca ödenecek… Annelere 200 euro maaş! Çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir? | Video 12.03.2020 10:33

Çalışan annelere aylık 200 euro maaş müjdesi! SGK ve Avrupa Birliği işbirliğiyle, 32 ay boyunca annelere aylık 200 euro maaş verilecek. Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Annelere destek ödemesi için başvuru şartları da belli oldu. Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması gerekiyor. İşte, çalışan anne desteği başvuru şartları!

Annelere aylık 200 euro maaş müjdesi geldi. 32 ay boyunca çalışan annelere aylık 200 euro destek ödenecek. Destek açıklamasının ardından başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, annelere 200 euro başvuru şartları nelerdir? SGK ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen ortak projenin detayları ve başvuru şartları belli oldu. Projeden tüm çalışan anneler yararlanamayacak. Başvuru şartlarını yerine getiren anneler aylık 200 euro maaş almaya hak kazanacak. Peki, çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı!

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI!

Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen annelere bakıcı desteği imkanı var.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuk sahibi sigortalı annelere, 32 aya varan süreyle aylık 200 euro Çalışan Anne Desteği sağlanıyor.

Bu destek, bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan anneler için ise 250 euroya yükseliyor. Kasım'da başlayan projeden yararlanmak için ön başvurular, SGK'nın internet sitesinden alınmaya devam ediliyor. İşte destek ile ilgili bilinmesi gerekenler:

Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 ay aralığında (24 üncü ay dahil) çocuğunuzun olması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz, en geç kesin kayıt tarihi itibariyle bir işverenin yanında hizmet akdiyle ve sigortalı olarak (4/a) tam zamanlı çalışıyor olmanız, bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırmanız gerekiyor.

KREŞ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kreş yardımı için başvurular http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden yapılıyor. Annelerin http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org adresinden ön kayıt yapmaları gerekiyor. Başvuru için e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak.

Ön kayıt için gerekli bilgileri sisteme kayıt eden annelere, kesin kayıtlar için randevu verilecek. Kesin kayıt için verilen randevu tarih ve saatinde projenin yürütüleceği illerdeki proje ofislerinde kesin kayıtlar yapılacak. Kesin kayıt tarihi itibarıyla son bir yılda SGK'ya bildirilen kazancın aylık ortalamasının, brüt asgari ücretin iki katını (5.116 TL) aşmaması gerekiyor.

ÇALIŞAN ANNEYE KREŞ YARDIMI NE KADAR?

Çocuğunu kreşe gönderen çalışan annelere aylık 100 euro destek sağlanacak. Söz konusu destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlarken; anneler, en fazla 24 ay bu teşvikten faydalanabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla Avrupa Birliği Delegasyonu'nun birlikte yürüttüğü proje çerçevesinde, belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere aylık 100 euro destek sağlanacak. Destekten yararlanmak için ön kayıtlar bugün başlıyor. Proje çerçevesindeki destekten, 0-60 ay arasında çocuğu bulunan annelerden, 4/a'lı sigortalı olarak çalışanlar yararlanabilecek.