12 Mart çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Alın fiyatlarında sert düşüş başladı! 12.03.2020 17:58

Türkiye'de koronavirüsün görülmesiyle birlikte piyasalarda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında yaklaşık iki üç haftalık dönemde görülen yükselişin bu artışın sürüp sürmeyeceği merak konusuydu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel gelişmeleri ve anlık altın fiyat artışlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Uzun bir süredir altın fiyatlarında görülen artış yerini düşüşe bıraktı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

Global piyasalarda özellikle üç-dört haftalık süreçte koronavirüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülüyor. Türkiye'de koronavirüs vakanın görülmesiyle birlikte piyasalarda hareketli dakikalar yaşanıyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 522,00 lira, Cumhuriyet altını 2.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 321,00 liradan işlem gördü. Uzun bir süredir yükselişini sürdüren altın bugün sert bir düşüş yaşadı. Uzmanlar ise altın yatırımı olan vatandaşlar panik alım satım konusunda uyardı.

ALTININ KİLOGRAMI 324 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 324 bin 800 lira, en yüksek 329 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,05 azalışla 324 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 262 bin 450,49 lira, işlem miktarı ise 2.030 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 670 milyon 229 bin 19,53 lira oldu.

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 522,00 lira, Cumhuriyet altını 2.135,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 3,05 düşerek 321,00 liradan işlem gördü.

ALTIN VE PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Altın fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle ABD'nin Avrupa'dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının ardından hafif yükseldikten sonra geri dönerken, petrol fiyatları yüzde 4.0'ten fazla geriledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla dünya genelinde vaka sayısı 118,381'i geçerken en az 4,292 kişinin öldüğü belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre Goldman Sachs, Covid-19'un ve petrol fiyatlarında düşüşün ABD hisse senedi piyasalarını geçen ay görülen rekor düzeylerden yüzde 30 aşağı çekebileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'u resmi olarak "pandemi" olarak ilan etmesinin ardından, Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alan Trump, "Yasak 30 gün ile sınırlı olacak ve ticaret bundan etkilenmeyecek" dedi.

Petrol fiyatları Pazartesi yaşadığı sert düşüşün ardından gün içinde yüzde 10 yükseldi. Suudi Arabistan Petrol Şirketi Saudi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 4.39 düşerek 34.22 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.37 düşerek 31.54 dolardan işlem görüyor.

REKOR FİYATLAR TEST EDİLMİŞTİ

Koronavirüs salgını varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak görülen altın fiyatlarında rekor fiyatlar test edildi.

Çin dışında Güney Kore, İtalya ve İran gibi çeşitli ülkelerde de salgının etkili olmasıyla altının gram fiyatı, geçtiğimiz haftalarda 334 lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Altının gram fiyatındaki ani yükselişte hem altının ons fiyatı hem de dolar kurundaki artış önemli rol oynadı. Altının ons fiyatı 24 Şubat Pazartesi günü son 7 yılın zirvesi olan 1.689 dolara çıkarken, dolar kuru da 6,16 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Geçen yılın sonunda 1.518 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın da 290 liradan 334 liraya çıktı.