Havayolu şirketlerine koronavirüs darbesi! Binlerce uçuş iptal edildi 10.03.2020 17:41

Koronavirüs salgını küresel krize dönüştü. Uluslararası piyasalarda büyük kayıplar yaşanırken, petrol fiyatları dibe vurdu. Turizm sektörü de ağır yara aldı. Havayolu şirketleri de koronavirüsün yayılmasını engellemek için birbiri ardına birçok ülkeye seferleri iptal etti. Havayolu şirketlerinin gelirlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı. Salgın nedeniyle Flybe geçtiğimiz hafta iflasını açıkladı. Sadece Lufthansa ile Air France'ın mart ayı için resmi olarak açıkladığı uçuş iptali sayısı ise 10 bini aştı.

Koronavirüs salgını dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği sektörlerden birisi de havayolu ve turizm sektörü.

Koronavirüs nedeniyle binlerce uçak seferleri iptal edilirken, sadece Türkiye'de 68 bin tur iptali yaşandı. Şirketler ya para iadesi yapma ya da turları erteleme kararı aldı.

Türk Hava Yolları (THY) virüs vakalarındaki artış nedeniyle Çin, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı iptal etti. Pegasus Havayolları da, 1-16 Mart tarihleri arasında İtalya ve Irak'a yapılacak tüm uçuşların iptal edildiğini açıkladı.