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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 11:06 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 11:15

26 Ekim faiz kararı! Gözler TCMB'de! | Video

Son dakika haberi...Piyasalarda tüm gözler Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı sonuçlarına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 30 seviyesine yükseltmişti. Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

FAİZİN ARTMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çekti. Böylece son 4 aydaki toplam faiz artışı 2150 baz puanı buldu.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN TARİH VERİLDİ
2023 seçimleri sonrası yeni ekonomi yönetiminin en önemli gündem maddesi enflasyon oldu. Enflasyonu baskılamak ve KKM'den çıkış süreci için yol haritasında para ve maliye politikaları eş güdümlü bir şekilde uygulanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, aylık bazda enflasyonun hız kaybetmeye başladığını açıkladı. Bunun yanında dezenflayonist sürecin ise 2024 yılı Haziran ayında yaşanacağı hesaplandı.

3 FAİZ TOPLANTISI KALDI

Merkez Bankası 2023 yılında Ekim ayı hariç 2 Para Politikası toplantısı daha gerçekleştirecek.

-26 Ekim 2023
-23 Kasım 2023
-21 Aralık 2023

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