2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN FLAŞ TAHMİN! Yüzde 56'yı aşkın zam formülü masada! Asgari ücret 17 bin lirayı aşacak mı?

2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN FLAŞ TAHMİN! 2024 asgari ücret zammı için ön hazırlıklar başladı. Yapılan açıklamalar artışta enflasyon verilerinin dikkate alınacağını ortaya koyarken, yeni ücret için zam formülleri de şekillendi. Masada yüzde 56'yı aşan zam oranı da mevcut. İşte o formüller...
Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak çalışan çalışmayan geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ön hazırlıklar için düğmeye bastı.
15 ÜYE KARAR VERECEK
Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti kararlaştıracak.
ASGARİ ÜCRETLİ KOMİSYONU
Yeni ücrete ilişkin henüz TİSK'ten bir değerlendirme gelmedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise '20 Kasım'dan sonra 2'si erkek, 2'si kadın 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracakları, talep edecekleri tutara da onların karar vereceği' yönünde bir açıklama yaptı.