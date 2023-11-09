2024 ASGARİ ÜCRET İÇİN FLAŞ TAHMİN! Yüzde 56'yı aşkın zam formülü masada! Asgari ücret 17 bin lirayı aşacak mı?

1 Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak çalışan çalışmayan geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ön hazırlıklar için düğmeye bastı.

2 15 ÜYE KARAR VERECEK

Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu ay sonuna kadar yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti kararlaştıracak.