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Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var?

Başkan Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrete ve emeklilere yapılacak zamla alakalı "İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" dedi. Peki masada hangi formüller var? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 10:02 Güncelleme 10 Kasım 2023, 12:41
Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var? 1

Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak çalışan çalışmayan geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ön hazırlıklar için düğmeye bastı.

Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var? 2

Başkan Erdoğan da milyonları ilgilendiren asgari ücrete zam hakkında Özbekistan ziyareti dönüşü açıklamalarda bulundu.

2024 asgari ücret tahminleri: YENİ ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var? 3

İşte Erdoğan'a yöneltilen soru ve detaylar…

SORU: Sorum ekonomiyle ilgili olacak. Enflasyonla mücadeleye hız kesmeden devam ettiğinizi yakından takip ediyoruz. Asgari ücretle emeklilere yapılacak zamla ilgili bir açıklamanız olur mu?

Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız.

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