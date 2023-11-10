Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var?

Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak çalışan çalışmayan geniş bir kesimi ilgilendiren yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Aralık ayı başında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer alan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri ön hazırlıklar için düğmeye bastı.

3

İşte Erdoğan'a yöneltilen soru ve detaylar…

SORU: Sorum ekonomiyle ilgili olacak. Enflasyonla mücadeleye hız kesmeden devam ettiğinizi yakından takip ediyoruz. Asgari ücretle emeklilere yapılacak zamla ilgili bir açıklamanız olur mu?

Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlıyız.