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2023 asgari ücret ne kadar olur? Bakan Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar

2023 asgari ücret ne kadar olur? Bakan Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar
07.10.2022 22:35 - Son Güncelleme: 07.10.2022 22:35

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir televizyon kanalında Türkiye'nin ekonomideki yol haritası, enflasyon, asgari ücret ve memur maaşlarındaki artışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati asgari ücret ile ilgili olarak, ''2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak.'' dedi.

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