2020 yılı işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma şartları nedir? 28.12.2019 10:32

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020'de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı. Bu açıklamayla işsizlik maaşları da belli oldu. Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i oranında oluyor. İşsiz kalan ve uzun bir süre iş bulamayan kişilerin özellikle araştırdığı işsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşını kimler alabilir? Bir hizmet akdine bağlı çalışan sigortalılar, sandıklara bağlı sigortalılar, çalışma vizesiyle çalışan yabancılar işsizlik sigortasından yararlanabilir.

YÜZDE 15.03 ARTIŞ

Yıl sonu enflasyon oranı yüzde 12 olarak ön görülmekteydi ve beklenen yıl sonu enflasyon oranının üç puan artış sağlayarak, yüzde 15.3 oranında zam yapıldı.

2020 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

En yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 TL

En düşüş işsizlik maaşı bin 177 TL

İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsiz kalan vatandaşların en zor günlerinde imdatlarında imdadına işsizlik maaşı yetişiyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? Daha önce sigortalı olarak çalışan işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik ödemesi denir. İŞKUR'un konu hakkında detaylı açıklamasını

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/ adresinden bulabilirsiniz.

İşsizlik maaşından yararlanmak için gerekli şartlardan biri olan 120 gün kesintisinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller nelerdir?

-Hastalık,

-Ücretsiz izin/aylıksız izin

-Disiplin cezası

-Gözaltına alınma,

-Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

-Kısmi istihdam,

-Grev,

-Lokavt,

-Genel hayatı etkileyen olaylar,

-Ekonomik kriz,

-Doğal afet,

-Fesih tarihinde çalışmamış

-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

-Kısa çalışma ödeneği

-Yarım çalışma ödeneği