2 milyon emekliye müjde! Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 maaş farkı ödeme tarihi... 23.01.2020 12:26

Emekli memur maaş farklarının ne zaman ödeneceği konusunda araştırmalar sürüyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, maaş farkı ödeme tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli memur maaş farkı ödeme tarihi...

Emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2 milyon 274 bin 975 memur emeklisinin merakla beklediği maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. Ocak ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, milyonlarca memur emeklisi ödeme tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, emekli memur maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş farkı hesaplara ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli memur maaş farkı ödeme tarihi...

EMEKLİ MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının bugünden (23 Ocak) itibaren ödeneceğini duyurdu. Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

ÖDEMELERİ KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Bakan Selçuk, Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farklarının bugün ödeneceğini açıkladı. 4a (SSK) emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

2,3 MİLYONA YAKIN KİŞİYE ÖDEME

Bakan Selçuk, bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacağını belirtti.

EK ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?

Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, açıklamasında emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.